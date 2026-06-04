W tych parafiach w piątek po Bożym Ciele obowiązuje dyspensa od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych [Lista]

Czy w piątek po Bożym Ciele (5 czerwca) można jeść mięso?

Według zasad obowiązujących w Kościele katolickim piątki są dniami pokutnymi, co wiąże się z obowiązkiem powstrzymania się od spożywania mięsa. W wyjątkowych okolicznościach, takich jak święta czy okresy długich weekendów, biskupi diecezjalni mają jednak możliwość udzielenia wiernym dyspensy od tego obowiązku. W 2026 roku 5 czerwca, czyli piątek przypadający po Bożym Ciele, dla wielu osób będzie dniem wolnym przeznaczonym na wyjazdy i wypoczynek. Z tego względu można oczekiwać, że zostanie ogłoszona dyspensa z piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Należy jednak pamiętać, że decyzje w tej sprawie podejmowane są osobno przez poszczególnych biskupów.

Dyspensa na piątek 5 czerwca 2026 r. – gdzie obowiązuje?

W wielu polskich diecezjach biskupi postanowili zwolnić wiernych z obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 5 czerwca 2026 r. Dzięki temu osoby przebywające na terenie tych diecezji mogą tego dnia spożywać mięso bez naruszania kościelnych przepisów. Jednocześnie duchowni zachęcają, aby skorzystaniu z dyspensy towarzyszyła inna forma pokuty, np. udział we Mszy Świętej, modlitwa, wsparcie potrzebujących lub wykonanie uczynku miłosierdzia.

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie nie ma charakteru ogólnopolskiego. Obowiązuje wyłącznie w diecezjach, których biskupi wydali stosowne decyzje. Z tego względu osoby przebywające poza swoim miejscem zamieszkania lub podróżujące powinny sprawdzić komunikaty właściwej kurii diecezjalnej, aby upewnić się, czy na danym terenie również obowiązuje dyspensa.

Poniżej lista diecezji, których ordynariusze udzielili dyspensy w piątek po Bożym Ciele (5 czerwca):

archidiecezja białostocka;

diecezja bielsko-żywiecka;

diecezja bydgoska;

archidiecezja częstochowska;

diecezja drohiczyńska – w tej diecezji piątek po Bożym Ciele jest objęty stałą dyspensą od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych;

diecezja elbląska;

diecezja ełcka;

archidiecezja gdańska;

archidiecezja gnieźnieńska;

diecezja kaliska;

archidiecezja katowicka;

diecezja kielecka;

diecezja koszalińsko-kołobrzeska;

archidiecezja krakowska;

diecezja legnicka;

archidiecezja lubelska;

diecezja łomżyńska;

diecezja łowicka;

diecezja opolska;

diecezja pelplińska;

diecezja płocka;

archidiecezja poznańska;

diecezja siedlecka;

diecezja sosnowiecka;

archidiecezja szczecińsko-kamieńska;

diecezja toruńska;

archidiecezja warszawska;

diecezja warszawsko-praska;

diecezja włocławska.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Kościele katolickim

W Kościele rzymskokatolickim powstrzymywanie się od spożywania mięsa w piątki jest wyrazem pokuty oraz sposobem uczczenia męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Obowiązek ten dotyczy wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14. rok życia, chyba że dany piątek przypada na uroczystość liturgiczną lub biskup diecezjalny udzieli specjalnej dyspensy. W takich sytuacjach katolicy są zwolnieni z zachowania wstrzemięźliwości, a jednocześnie często zachęcani do podjęcia innej formy praktyki religijnej lub aktu pokutnego.

Kogo nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?

Z obowiązku powstrzymywania się od spożywania mięsa zwolnione są osoby poniżej 14. roku życia. Nie dotyczy on także tych, którzy z przyczyn obiektywnych nie mają możliwości wyboru posiłków bezmięsnych, np. podczas podróży lub w miejscach, gdzie jadłospis jest ograniczony. Z obowiązku tego mogą być również zwolnione osoby chore oraz seniorzy, jeśli rezygnacja z mięsa mogłaby mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie.