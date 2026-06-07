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Atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Jedna osoba zginęła

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:00
[aktualizacja 49 minut temu]
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Atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Jedna osoba zginęła/East News
Jedna osoba nie żyje, a co najmniej pięc zostało rannych w ataku terrorystycznym, do którego doszło w niedzielę przed południem w środkowej części Izraela. Jak poinformowały izraelskie służby ratunkowe, cytowane przez portal Times of Israel, napastnik otworzył ogień na stacji benzynowej w miejscowości Kochaw Ja’ir. Lokalna policja przekazała, że sprawca zamachu został już zlokalizowany i zabity przez siły bezpieczeństwa.

Atak terrorystyczny w środkowym Izraelu

Według służb ratunkowych, w środkowym Izraelu co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie strzelaniny, podejrzewając, że była to próba ataku terrorystycznego.

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Izraelski doradca narodowej służby ratownictwa medycznego (MDA) poinformował, że mężczyzna po trzydziestce został postrzelony i zabity na stacji benzynowej w Kochaw Ja’ir. Pięć innych osób zostało rannych - poinformowała MDA w oświadczeniu.

Podejrzany został "zneutralizowany"

Policja poinformowała, że ​​"zneutralizowała" podejrzanego po zlokalizowaniu pojazdu, który ich zdaniem brał udział w strzelaninie. Izraelskie źródło w służbach bezpieczeństwa podało, że podejrzanym jest obywatel Izraela pochodzący z Tayibe, arabskiego miasta na północ od Kochaw Ja’ir

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Izraelatak terrorystyczny
Weronika Papiernik
Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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