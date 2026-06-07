Atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Jedna osoba zginęła

Jedna osoba nie żyje, a co najmniej pięc zostało rannych w ataku terrorystycznym, do którego doszło w niedzielę przed południem w środkowej części Izraela. Jak poinformowały izraelskie służby ratunkowe, cytowane przez portal Times of Israel, napastnik otworzył ogień na stacji benzynowej w miejscowości Kochaw Ja’ir. Lokalna policja przekazała, że sprawca zamachu został już zlokalizowany i zabity przez siły bezpieczeństwa.
Atak terrorystyczny w środkowym Izraelu
Według służb ratunkowych, w środkowym Izraelu co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie strzelaniny, podejrzewając, że była to próba ataku terrorystycznego.
Izraelski doradca narodowej służby ratownictwa medycznego (MDA) poinformował, że mężczyzna po trzydziestce został postrzelony i zabity na stacji benzynowej w Kochaw Ja’ir. Pięć innych osób zostało rannych - poinformowała MDA w oświadczeniu.
Podejrzany został "zneutralizowany"
Policja poinformowała, że "zneutralizowała" podejrzanego po zlokalizowaniu pojazdu, który ich zdaniem brał udział w strzelaninie. Izraelskie źródło w służbach bezpieczeństwa podało, że podejrzanym jest obywatel Izraela pochodzący z Tayibe, arabskiego miasta na północ od Kochaw Ja’ir
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Izraelatak terrorystyczny
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Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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