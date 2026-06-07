Atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Jedna osoba zginęła

Atak terrorystyczny w środkowym Izraelu

Według służb ratunkowych, w środkowym Izraelu co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie strzelaniny, podejrzewając, że była to próba ataku terrorystycznego.

Izraelski doradca narodowej służby ratownictwa medycznego (MDA) poinformował, że mężczyzna po trzydziestce został postrzelony i zabity na stacji benzynowej w Kochaw Ja’ir. Pięć innych osób zostało rannych - poinformowała MDA w oświadczeniu.

Podejrzany został "zneutralizowany"

Policja poinformowała, że ​​"zneutralizowała" podejrzanego po zlokalizowaniu pojazdu, który ich zdaniem brał udział w strzelaninie. Izraelskie źródło w służbach bezpieczeństwa podało, że podejrzanym jest obywatel Izraela pochodzący z Tayibe, arabskiego miasta na północ od Kochaw Ja’ir