Aktor serialu "Barwy szczęścia" nie żyje

Jakub Łoza nie żyje. Wiadomość o śmierci aktora znanego m.in. z serialu "Barwy szczęścia" a także trenera i kulturysty, obiegła media w poniedziałek, 4 maja. Mężczyzna miał zaledwie 41 lat.

Szczegóły pogrzebu Jakuba Łozy

Informację o tym, że odszedł, zamieściła w mediach społecznościowych rodzina Jakuba Łozy. Podano m.in. szczegóły pogrzebu. Z głębokim żalem informujemy, że dnia 03.05.2026 r. przeżywszy 41 lat zmarł Śp. Jakub Łoza. Zawiadamia pogrążona w smutku i żalu Rodzina - czytamy.

Smutne wieści "Fakt" potwierdził także w agencji aktorskiej Skene. Pogrzeb Jakuba Łozy odbędzie się w czwartek, 7 maja. Początek ceremonii zaplanowano na godz. 11.30 w kaplica na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie. Jak wynika z doniesień mediów aktor od pewnego czasu miał problemy ze zdrowiem.

Zmarły aktor zamieścił przejmujący wpis

Dwa tygodnie przed śmiercią zamieścił w sieci przejmujący wpis. Podkreślił w nim swoją wiarę w Boga. "W życiu przeszedłem dużo. Wypadki. Choroby. Ciężkie momenty. I dziś jestem w trakcie leczenia. To realny etap, przez który przechodzę. I nigdy nie pytałem: "dlaczego ja?" Zawsze mówiłem: Jezu, ufam Tobie. Jeśli taka jest droga, przyjmuję ją. I wiesz co? Nigdy nie byłem spokojniejszy niż teraz. Dzisiaj wiem jedno. Albo ufasz… albo próbujesz wszystko kontrolować i się gubisz. Nie da się jednego i drugiego" - napisał Jakub Łoza.