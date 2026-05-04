Dziennik Gazeta Prawana logo

Nie żyje polski aktor i kulturysta. To napisał tuż przed śmiercią

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 19:56
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Świeczka
Nie żyje polski aktor i kulturysta. To napisał tuż przed śmiercią/ShutterStock
Jakub Łoza nie żyje. Aktor grał w serialu "Barwy szczęścia". Był również kulturystą i trenerem. Dwa tygodnie przed śmiercią zamieścił w sieci poruszający wpis. "Nigdy nie byłem spokojniejszy niż teraz. Dzisiaj wiem jedno" - napisał.

Aktor serialu "Barwy szczęścia" nie żyje

Jakub Łoza nie żyje. Wiadomość o śmierci aktora znanego m.in. z serialu "Barwy szczęścia" a także trenera i kulturysty, obiegła media w poniedziałek, 4 maja. Mężczyzna miał zaledwie 41 lat.

Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Miał 85 lat
Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Miał 85 lat

Szczegóły pogrzebu Jakuba Łozy

Informację o tym, że odszedł, zamieściła w mediach społecznościowych rodzina Jakuba Łozy. Podano m.in. szczegóły pogrzebu. Z głębokim żalem informujemy, że dnia 03.05.2026 r. przeżywszy 41 lat zmarł Śp. Jakub Łoza. Zawiadamia pogrążona w smutku i żalu Rodzina - czytamy.

Smutne wieści "Fakt" potwierdził także w agencji aktorskiej Skene. Pogrzeb Jakuba Łozy odbędzie się w czwartek, 7 maja. Początek ceremonii zaplanowano na godz. 11.30 w kaplica na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie. Jak wynika z doniesień mediów aktor od pewnego czasu miał problemy ze zdrowiem.

Zmarły aktor zamieścił przejmujący wpis

Dwa tygodnie przed śmiercią zamieścił w sieci przejmujący wpis. Podkreślił w nim swoją wiarę w Boga. "W życiu przeszedłem dużo. Wypadki. Choroby. Ciężkie momenty. I dziś jestem w trakcie leczenia. To realny etap, przez który przechodzę. I nigdy nie pytałem: "dlaczego ja?" Zawsze mówiłem: Jezu, ufam Tobie. Jeśli taka jest droga, przyjmuję ją. I wiesz co? Nigdy nie byłem spokojniejszy niż teraz. Dzisiaj wiem jedno. Albo ufasz… albo próbujesz wszystko kontrolować i się gubisz. Nie da się jednego i drugiego" - napisał Jakub Łoza.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćaktornie żyjebarwy szczęścia
Powiązane
świeczka żałoba
Nie żyje Marek Lipiński. Dziennikarz był mężem Marii Szabłowskiej
Mann
Wojciech Mann żegna Andrzeja Olechowskiego. "Najdłuższa przyjaźń mojego życia"
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNie żyje polski aktor i kulturysta. To napisał tuż przed śmiercią »
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści mnóstwo kwiatów i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
"Save Me"
Niezwykle mocny serial kryminalny w Polsce. Nowe odcinki ekranizacji bestsellera
Nowa Skoda Elroq RS
Polacy kupują 258 aut dziennie. Nowa Skoda ośmiesza cenniki konkurencji
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Czerwony samochód tankowany na stacji paliw Orlen; zielony pistolet z benzyną 95 włożony do baku na tle budynku Stop Cafe
Od 5 maja kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Paliwo po tyle. Oto najnowsze zestawienie
studia, studenci
Lista najmniej obleganych kierunków studiów. Każdy chętny się dostanie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj