Dziennik Gazeta Prawana logo

Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Miał 85 lat

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 08:27
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Michalik
Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Miał 85 lat/PAP Archiwalny
Arcybiskup Józef Michalik nie żyje. Informację tę jako pierwsze podało Radio ESKA. Hierarcha zmarł w niedzielę, 3 maja, w wieku 85 lat. Kapłanem był przez 61 a przez 39 lat pełnił posługę biskupią.

Abp Józef Michalik nie żyje

Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Informację o tym podało Radio ESKA. Hierarcha zmarł w niedzielę, 3 maja, w wieku 85 lat. Doniesienia o jego śmierci potwierdził rzecznik Archidiecezji Przemyskiej.

Nie żyje Marek Lipiński. Dziennikarz był mężem Marii Szabłowskiej
Nie żyje Marek Lipiński. Dziennikarz był mężem Marii Szabłowskiej

Kim był abp Józef Michalik?

Józef Michalik był emerytowanym arcybiskupem archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego . Wcześniej sprawował funkcję biskupa diecezjalnego zielonogórsko-gorzowskiego. Zmarły był także wiceprzewodniczącym Episkopatu, a potem przez dwie kadencje stał na jego czele. Arcybiskup był również wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Angażował się m.in. w debatę na temat tożsamości Europy.

Co z pogrzebem abp Józefa Michalika?

Po osiągnieciu wieku emerytalnego, czyli 75 lat, w 2015 roku zgodnie z prawem kanonicznym abp Michalik złożył rezygnację z funkcji metropolity przemyskiego. Nowym ordynariuszem został bp Adam Szal.

Kuria Metropolitalna w Przemyślu poinformowała, że szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną przekazane w osobnym komunikacie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćnie żyjeabp Józef MichalikJózef Michalik
Powiązane
Jezioro Solińskie
Tragedia na jeziorze Salińskim. Dwie osoby nie żyją, pijany sternik zatrzymany
Mann
Wojciech Mann żegna Andrzeja Olechowskiego. "Najdłuższa przyjaźń mojego życia"
Andrzej Olechowski
Andrzej Olechowski nie żyje. Współzałożyciel PO i jeden z "trzech tenorów" zmarł w wieku 78 lat
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNie żyje arcybiskup Józef Michalik. Miał 85 lat »
Zobacz
|
Quiz ortograficzny do porannej kawy
Quiz ortograficzny do porannej kawy. 10/10 to superwynik
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen w trakcie majówki 2026
Paliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 4 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen
Czarny poniedziałek na stacjach paliw. Od 4 maja benzyna 95 i LPG po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj