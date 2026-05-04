Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Miał 85 lat

Abp Józef Michalik nie żyje

Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Informację o tym podało Radio ESKA. Hierarcha zmarł w niedzielę, 3 maja, w wieku 85 lat. Doniesienia o jego śmierci potwierdził rzecznik Archidiecezji Przemyskiej.

Kim był abp Józef Michalik?

Józef Michalik był emerytowanym arcybiskupem archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego . Wcześniej sprawował funkcję biskupa diecezjalnego zielonogórsko-gorzowskiego. Zmarły był także wiceprzewodniczącym Episkopatu, a potem przez dwie kadencje stał na jego czele. Arcybiskup był również wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Angażował się m.in. w debatę na temat tożsamości Europy.

Co z pogrzebem abp Józefa Michalika?

Po osiągnieciu wieku emerytalnego, czyli 75 lat, w 2015 roku zgodnie z prawem kanonicznym abp Michalik złożył rezygnację z funkcji metropolity przemyskiego. Nowym ordynariuszem został bp Adam Szal.

Kuria Metropolitalna w Przemyślu poinformowała, że szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną przekazane w osobnym komunikacie.