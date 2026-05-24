Zmasowany atak Rosji na Kijów. Polska poderwała myśliwce

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 08:31
"Co najmniej jedna osoba nie żyje, a 21 odniosło obrażenia w wyniku zmasowanego ataku na Kijów przeprowadzonego przez Rosję w nocy z soboty na niedzielę" - przekazał mer Witalij Kliczko. "Uszkodzone zostały budynki mieszkalne w siedmiu z 10 dzielnic miasta" - podały władze.

W nocy władze miasta informowały o pięciu rannych.

Liczba rannych w Kijowie wzrosła do 21, wśród nich jest 15-letni chłopiec. Lekarze hospitalizowali 13 osób, trzy z nich są w stanie krytycznym. Osiem osób otrzymało pomoc na miejscu. Mamy również informacje o jednej ofierze śmiertelnej w dzielnicy Szewczenkowskiej – napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała o spowodowanych atakiem uszkodzeniach budynków mieszkalnych w siedmiu z 10 dzielnic administracyjnych miasta. Odnotowano trafienia i pożary m.in. w budynkach mieszkalnych, akademiku, szkole, centrum biznesowym, centrum handlowym i supermarkecie. Trwa usuwanie skutków nalotu, na miejscu działają służby ratunkowe - dodała DSNS.

O uszkodzeniu głównej siedziby ukraińskiej poczty, Ukrposzty, przy Placu Niepodległości w centrum Kijowa poinformował dyrektor tego przedsiębiorstwa Ihor Smilianski.

Wśród uszkodzonych obiektów jest wejście do stacji metra Łukjaniwska, która jest obecnie zamknięta, oraz lokal sieci McDonald’s. W ostrzale ucierpiało też Muzeum Narodowe "Czarnobyl”, poświęcone katastrofie w elektrowni atomowej.

Syreny ogłaszające alarm bombowy zawyły w Kijowie o godz. 0.33 (23.33 w sobotę w Polsce), alarm trwał do godz. 4.51 (3.51 w Polsce). W tym czasie siły rosyjskie przeprowadziły kilka fal uderzeń.

Polska poderwała myślwice

W związku z atakiem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP poinformowało, że w niedzielę nad ranem prewencyjnie poderwano wojskowe lotnictwo. Po ponad trzech godzinach podano, że operowanie polskich i sojuszniczych samolotów zostało zakończone i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Źródło PAP
