Karol Nawrocki wylądował w USA. Prezydent spotka się z Donaldem Trumpem i obejrzy galę UFC w Białym Domu

Nawrocki będzie mógł porozmawiać z Trumpem w cztery oczy

Jak poinformował w piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent w niedzielę spotka się z politykami, Polakami w Maryland i weźmie udział we mszy świętej. Przydacz przekazał, że w Waszyngtonie Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Trumpem. Dopytywany, czy prezydent RP będzie miał możliwość odbycia rozmowy "jeden na jeden" z amerykańskim przywódcą, podkreślił, że "będzie oczywiście kontakt, będzie rozmowa".

Szef Biura Polityki Międzynarodowej powiedział, że prezydent Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem bezpośrednio „o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej”.

A przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski - podkreślił prezydencki minister. Jak dodał, w trakcie rozmowy poruszona zostanie również kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Nawrocki w Białym Domu na gali UFC

Wieczorem w niedzielę prezydent będzie uczestniczył w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w dzień 80. urodzin Donalda Trumpa.

W poniedziałek natomiast prezydent będzie rozmawiał na Kapitolu z liderem większości w Senacie Johnem Thunem. Następnego dnia prezydent spotka się z Polakami w Centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie.