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Ukraina zadała wrogowi bolesne ciosy. Uderzyła w rosyjskie zakłady chemiczne i składy paliw

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:12
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Ukraina zadała wrogowi bolesne ciosy. Uderzyła w rosyjskie zakłady chemiczne i składy paliw
Ukraina zadała wrogowi bolesne ciosy. Uderzyła w rosyjskie zakłady chemiczne i składy paliw/PAP/EPA
Ukraińskie drony zaatakowały ostatniej nocy rosyjskie zakłady chemiczne w obwodzie tulskim na południe od Moskwy oraz składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy kraju. W obu miejscach wybuchły silne pożary.

Ukraińskie drony uderzyły w dwóch obwodach

Portal RBK-Ukraina podał, że bezzałogowce uderzyły w zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim. Słychać tam było eksplozje, a mieszkańcy publikowali nagrania, pokazujące silny pożar.

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Kolejnymi celami ukraińskich ataków była infrastruktura kolejowa w mieście Wiaźma w obwodzie smoleńskim i zajezdnia lokomotywowa w Iłowajsku, w okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego.

Ukraina strąciła 91 rosyjskich dronów

W nocy z soboty na niedzielę wojska rosyjskie atakowały też Ukrainę. Według Sił Powietrznych tego kraju okupanci użyli w atakach 98 dronów, z czego 91 zostało strąconych lub unieszkodliwionych środkami walki elektronicznej. Siedem bezzałogowców trafiło w cele w sześciu miejscach - przekazano w komunikacie.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjawojna w Ukrainiewojna
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