Tragiczny finał skoku na bungee. Zapomnieli przypiąć linę. UWAGA DRASTYCZNE WIDEO

Mężczyźni zrzucili kobietę w przepaść

W internecie pojawiło się nagranie z tragicznego wypadku. Widać na nim jak dwóch mężczyzn niesie 21-letnią studentkę wychowania fizycznego na rękach. Po chwili zrzucają ją z mostu w przepaść. Na filmie nie widać, by kobieta była przypięta do liny.

*CONTEÚDO SENSÍVEL* Absurdo! Uma jovem de 24 anos m0rr3u na manhã desse sábado (13) durante salto de bungge jump em Limeira. Ao saltar da Ponte do Esqueleto, os “profissionais” teriam esquecido de acoplar a corda na jovem que caiu em queda livre. pic.twitter.com/8n8HNa3hyc — Ednaldo Ferreira 🙏🇧🇷🇧🇷 (@Ednaldo40916743) June 13, 2026

Sześć osób zatrzymanych

21-latka nie miała żadnych szans na przeżycie. Zginęła na miejscu. Ciało kobiety zostało zabezpieczone i przewiezione do Instytutu Medycyny Sądowej. Służby zatrzymały sześć osób związanych z organizacją skoku.