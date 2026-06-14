Tragiczny finał skoku na bungee. Zapomnieli przypiąć linę. UWAGA DRASTYCZNE WIDEO

Do tragicznego zdarzenia doszło w Brazylii. 21-letnia kobieta miała skoczyć na bungee z Mostu Szkieletów gminie Limeira. Niestety, lina nie została przypięta. W efekcie doszło do śmiertelnego wypadku.
Mężczyźni zrzucili kobietę w przepaść
W internecie pojawiło się nagranie z tragicznego wypadku. Widać na nim jak dwóch mężczyzn niesie 21-letnią studentkę wychowania fizycznego na rękach. Po chwili zrzucają ją z mostu w przepaść. Na filmie nie widać, by kobieta była przypięta do liny.
Sześć osób zatrzymanych
21-latka nie miała żadnych szans na przeżycie. Zginęła na miejscu. Ciało kobiety zostało zabezpieczone i przewiezione do Instytutu Medycyny Sądowej. Służby zatrzymały sześć osób związanych z organizacją skoku.
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Źródło dziennik.pl
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