Dziennik Gazeta Prawana logo

Trump rozważa "decydujące" uderzenie. Pilna narada w Białym Domu

oprac. Olga SkórkoOlga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 09:40
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump rozważa "decydujące" uderzenie. Pilna narada w Białym Domu/Shutterstock
Prezydent Donald Trump bierze pod uwagę wznowienie ataków na Iran, informuje serwis Axios. Po tygodniach frustracji związanej z impasem w negocjacjach, amerykański przywódca zwołał pilne spotkanie z kluczowymi doradcami ds. bezpieczeństwa, by omówić scenariusze "decydującej" operacji wojskowej.

Donald Trump coraz wyraźniej traci cierpliwość wobec Teheranu. Choć jeszcze we wtorek zapewniał premiera Izraela Benjamina Netanjahu, że chce dać szansę dyplomacji, czwartkowe wypowiedzi prezydenta wskazują na zwrot w stronę rozwiązań militarnych. Źródła zbliżone do Białego Domu sugerują, że prezydent rozważa przeprowadzenie ostatecznej, "decydującej" operacji, która miałaby zakończyć trwający od końca lutego konflikt i pozwolić na ogłoszenie szybkiego zwycięstwa.

Pilna narada w Białym Domu

W piątkowy poranek prezydent spotkał się z najważniejszymi przedstawicielami administracji, w tym z wiceprezydentem J.D. Vance’em, szefem Pentagonu Petem Hegsethem oraz dyrektorem CIA Johnem Ratcliffe’em. Podczas rozmów przedstawiono prezydentowi szczegółowe scenariusze działań na wypadek definitywnego upadku rozmów prowadzonych przez katarskich mediatorów w Teheranie.

Sytuacja wokół Iranu wyraźnie wpływa na plany osobiste przywódcy USA. Donald Trump oficjalnie odwołał swój wyjazd na Bahamy, gdzie miał wziąć udział w ślubie syna, Donalda jr. Jako powód wskazał obowiązki służbowe oraz "miłość do Stanów Zjednoczonych". Co więcej, Biały Dom zmodyfikował harmonogram prezydenta – zamiast weekendu w klubie golfowym w New Jersey, Trump wraca bezpośrednio do Waszyngtonu.

Koniec wojny i otwarcie Cieśniny Ormuz? Iran z nową propozycją dla USA
Koniec wojny i otwarcie Cieśniny Ormuz? Iran z nową propozycją dla USA

Rozejm wisi na włosku

Serwis Axios przypomina, że w ciągu ostatnich sześciu tygodni Donald Trump wielokrotnie znajdował się o krok od wznowienia działań wojennych, jednak w ostatniej chwili wycofywał się z ataków. Obecnie rozejm, obowiązujący od 8 kwietnia, wisi na włosku. W Teheranie przebywa katarska delegacja, która podejmuje ostatnie próby ratowania porozumienia. Mimo doniesień o przygotowaniach do ataku, prezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji o rozpoczęciu operacji militarnej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: IranDonald Trump
Powiązane
Donald Trump
Trump stawia ultimatum. "Iran ma 2-3 dni, byłem o godzinę od wydania rozkazu"
Wojna się rozszerzy? Iran grozi otwarciem "nowych frontów"
Wojna się rozszerzy? Iran grozi otwarciem "nowych frontów"
Trump
Trump wstrzymał atak na Iran. "Poproszono mnie"
oprac. Olga Skórko
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrump rozważa "decydujące" uderzenie. Pilna narada w Białym Domu »
Zobacz
|
PRL
QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Ostatnie pytanie to wyzwanie nawet dla historyków
Specjalne promocje to najlepszy sposób na obniżenie kosztów zamiłowania do kawy
Wielka okazja na markową kawę z dużą obniżką – jeszcze dziś i jutro, w sobotę
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
24.05.2026 r. to niedziela handlowa czy nie - gdzie można zrobić pilne albo duże zakupy
Niedziela handlowa 24.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 24 maja czy tylko Żabka?
Pylon stacji paliw Orlen w słoneczny dzień z widocznymi cenami paliw na wyświetlaczu: benzyna 95 w cenie 6,48 zł, olej napędowy diesel za 6,89 zł oraz gaz LPG za 3,75 zł. W tle czerwone zadaszenie stacji benzynowej i tankujące samochody
Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla pod koniec maja. Mamy najnowsze zestawienie
Producent czekolady ogłasza upadłość
Znany producent czekolady bankrutuje. Produkowali luksusowe słodycze od lat 70
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj