Dziennik Gazeta Prawana logo

Przysłowie na dziś, 23 maja. Co oznacza „Gdy w maju żołądź dobrze okwita”?

Anna Zdrowecka
Anna ZdrowieckaAutorka specjalizująca się w tematyce zdrowia, psychiki i ciała
dzisiaj, 10:04
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Przysłowie na dziś, 23 maja. Co oznacza „Gdy w maju żołądź dobrze okwita”?
Przysłowie na dziś, 23 maja. Co oznacza „Gdy w maju żołądź dobrze okwita”?/Shutterstock
Przysłowie na 23 maja brzmi: „Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita”. Oznacza ono, że jeśli w maju dęby dobrze kwitną i zapowiadają obfitość żołędzi, może to być znak sprzyjającego roku. To ludowe powiedzenie łączy obserwację drzew, pogody i przyrody z nadzieją na urodzaj. W kalendarzu przysłów na 23 maja pojawia się także powiedzenie: „Gdy się w maju pszczoły roją, takie roje w wielkiej cenie stoją”.

23 maja przypada w drugiej połowie miesiąca, gdy przyroda jest już mocno rozwinięta. Pola, łąki, sady i lasy pokazują wtedy wiele sygnałów, z których dawni gospodarze próbowali wyczytać, jaki będzie dalszy ciąg sezonu. Obserwowano kwitnienie drzew, zachowanie pszczół, deszcz, wiatr i temperaturę.

Jedno z powiedzeń przypisywanych do tej daty brzmi: „Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita”.

Jakie jest przysłowie na 23 maja?

Przysłowie na dziś, 23 maja, brzmi:

„Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita”.

To powiedzenie odnosi się do dębów i żołędzi. Dawniej dobra kondycja drzew w maju mogła być odczytywana jako pomyślny znak dla całej przyrody. Jeśli drzewa dobrze kwitły, a owoce zapowiadały się obficie, gospodarze mogli mieć nadzieję na korzystny sezon.

Co oznacza przysłowie „Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita”?

Przysłowie oznacza, że bujne kwitnienie i dobre zawiązywanie żołędzi w maju uznawano za zapowiedź dobrego roku. Dąb był symbolem siły, trwałości i dostatku, a jego owoce miały znaczenie dla zwierząt oraz dawnych gospodarstw.

W dosłownym sensie powiedzenie mówi o obserwacji lasu. Jeśli dęby rozwijały się dobrze, mogło to oznaczać, że pogoda sprzyja przyrodzie: jest odpowiednio ciepło, wilgotno i stabilnie.

W szerszym sensie przysłowie przypomina, że dawniej przyroda była traktowana jak kalendarz i prognoza w jednym. Z drobnych znaków próbowano odczytać, czy rok będzie pomyślny.

Dlaczego majowe drzewa były tak ważne?

Maj to miesiąc intensywnego wzrostu. Kwitną drzewa, pojawiają się młode liście, rozwijają się trawy, zboża i rośliny w ogrodach. Dlatego ludowe przysłowia majowe tak często mówią o deszczu, burzach, kwiatach, pszczołach, sadach i plonach.

Zbiory przysłów majowych pokazują, że takie powiedzenia powstawały z wieloletnich obserwacji przyrody. Były prostym sposobem przekazywania doświadczenia kolejnym pokoleniom.

Dąb był szczególnie dobrym „znakiem” do obserwacji, bo jego stan mówił wiele o warunkach w lesie. Jeśli dobrze kwitł i zapowiadał żołędzie, można było liczyć na pokarm dla zwierząt i dobrą kondycję natury.

Czy to przysłowie sprawdza się dzisiaj?

Dziś przysłowie „Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita” nie jest prognozą pogody ani naukową zapowiedzią urodzaju. Warto je traktować jako ciekawy ślad dawnej kultury i sposobu patrzenia na świat.

Jego sens nadal pozostaje zrozumiały. W maju wiele zależy od pogody: zbyt duży chłód, susza albo nadmiar deszczu mogą wpływać na rozwój roślin. Dobra kondycja drzew, kwiatów i upraw jest więc naturalnie kojarzona z nadzieją na udany sezon.

Co to oznacza dla ogrodników i działkowców?

Dla ogrodników 23 maja to dobry moment na obserwację roślin po zimnych ogrodnikach i zimnej Zośce. Warto sprawdzić, czy drzewa i krzewy dobrze kwitły, czy pojawiają się zawiązki owoców i czy młode sadzonki przyjęły się po posadzeniu.

Jeśli maj jest ciepły i umiarkowanie wilgotny, rośliny zwykle rosną szybciej. Jeśli jest bardzo suchy, trzeba pamiętać o podlewaniu. Jeśli z kolei często pada, warto pilnować, czy woda nie zalega przy korzeniach.

Inne przysłowia na 23 maja i maj

Z 23 maja oraz z całym majem wiąże się więcej ludowych powiedzeń:

  • „Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita”.
  • „Gdy się w maju pszczoły roją, takie roje w wielkiej cenie stoją”.
  • „Maj bogaty sieje kwiaty”.
  • „W maju jak w gaju”.
  • „Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju”.
  • „Jeśli w maju często grzmot, rośnie wszystko w lot”.

Wszystkie pokazują, że maj był dawniej jednym z najważniejszych miesięcy obserwowania przyrody. Z kwiatów, drzew, pszczół i pogody próbowano odczytać, czy rok będzie łaskawy.

Najważniejsze informacje

Przysłowie na 23 maja: „Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita”.
Znaczenie: dobre kwitnienie dębów i zapowiedź żołędzi w maju uznawano za znak pomyślnego roku.
Kontekst: powiedzenie odnosi się do obserwacji drzew, pogody i rytmu przyrody.
Współczesny sens: warto traktować je jako ludową ciekawostkę i przypomnienie, że kondycja przyrody w maju wiele mówi o sezonie.

Puenta

Przysłowie „Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita” przypomina, że dawniej ludzie patrzyli na przyrodę bardzo uważnie. Dąb, pszczoły, deszcz czy kwitnące drzewa były dla nich znakami, z których próbowali odczytać przyszłość.

Dziś nie musimy przewidywać roku z żołędzi, ale możemy wziąć z tego powiedzenia prostą lekcję: maj pokazuje więcej, niż się wydaje.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: żołędziemajprzysłowie
Powiązane
Jakie święto jest dzisiaj, 23 maja? Żółwie, sądy i temat, o którym mówi się zdecydowanie za rzadko
Jakie święto jest dzisiaj, 23 maja? Żółwie, sądy i temat, o którym mówi się zdecydowanie za rzadko
Aktualny horoskop dzienny na sobotę 23 maja 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop dzienny na sobotę 23 maja 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Kobieta za kierownicą samochodu wykonuje gest frustracji i bezradności, jadąc za rowerzystą na drodze; widok z wnętrza auta
Wyprzedzanie rowerzysty na ciągłej: Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 11 punktów karnych
Wiedźmin 2001
Cytat dnia. Grzegorz Ciechowski. "Gdybym powiedział, że owszem, jestem..."
mObywatel z nową funkcją. Chodzi o dokumenty i szybki internet
mObywatel ma nową funkcję. To początek zmian zaplanowanych na lata 2027–2029
Wakacje 2026 zaczną się wcześniej niż rok temu
Wakacje 2026 zaczną się wcześniej niż rok temu :) MEN podało oficjalną datę.
Anna Zdrowecka
Anna Zdrowiecka
Autorka specjalizująca się w tematyce zdrowia, psychiki i ciała
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrzysłowie na dziś, 23 maja. Co oznacza „Gdy w maju żołądź dobrze okwita”? »
Zobacz
|
PRL
QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Ostatnie pytanie to wyzwanie nawet dla historyków
Specjalne promocje to najlepszy sposób na obniżenie kosztów zamiłowania do kawy
Wielka okazja na markową kawę z dużą obniżką – jeszcze dziś i jutro, w sobotę
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
24.05.2026 r. to niedziela handlowa czy nie - gdzie można zrobić pilne albo duże zakupy
Niedziela handlowa 24.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 24 maja czy tylko Żabka?
Pylon stacji paliw Orlen w słoneczny dzień z widocznymi cenami paliw na wyświetlaczu: benzyna 95 w cenie 6,48 zł, olej napędowy diesel za 6,89 zł oraz gaz LPG za 3,75 zł. W tle czerwone zadaszenie stacji benzynowej i tankujące samochody
Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla pod koniec maja. Mamy najnowsze zestawienie
Producent czekolady ogłasza upadłość
Znany producent czekolady bankrutuje. Produkowali luksusowe słodycze od lat 70
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj