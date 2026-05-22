Dziennik Gazeta Prawana logo

Zbigniew Bogucki w Prokuraturze Krajowej. Szef Kancelarii Prezydenta mówi o "politycznej hucpie"

oprac. Olga SkórkoOlga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 11:15
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zbigniew Bogucki
Zbigniew Bogucki/PAP
Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki stawił się w piątek w Prokuraturze Krajowej na przesłuchanie w charakterze świadka. Śledczy badają sprawę nieodebrania przez prezydenta Karola Nawrockiego ślubowań od czworga sędziów wybranych w marcu przez Sejm oraz niedopuszczenia ich do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Bogucki nazwał działania prokuratury "polityczną hucpą" i próbą zastraszania administracji prezydenckiej. Sprawa dotyczy potencjalnego niedopełnienia obowiązków oraz naruszania praw pracowniczych sędziów.

Zbigniew Bogucki stawił się w piątek rano w Prokuraturze Krajowej. Prokuratorzy wezwali go w związku ze śledztwem, które dotyczy niewykonania obowiązku odebrania ślubowania od czterech sędziów wybranych w marcu przez Sejm. Przed wejściem do budynku Bogucki nie krył oburzenia, nazywając całe postępowanie "absurdalną sprawą o podłożu politycznym".

Co bada prokuratura?

Śledczy wszczęli postępowanie pod koniec kwietnia. Koncentrują się na dwóch głównych wątkach:

  • Pomoc w niedopełnieniu obowiązków: Prokuratura bada, czy urzędnicy Kancelarii Prezydenta doradzali prezydentowi Nawrockiemu, aby ten nie odbierał ślubowań od czworga wybranych sędziów, sugerując, że takie działanie jest zgodne z prawem.
  • Naruszenie praw pracowniczych: Postępowanie obejmuje również kwestię niezapewnienia sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego ich urzędowi.
Sędziowie KRS odbili się od drzwi siedziby TK. "Święczkowski stwierdził, że to jego prywatny Trybunał"
Sędziowie KRS odbili się od drzwi siedziby TK. "Święczkowski stwierdził, że to jego prywatny Trybunał"

Podstawą działań prokuratury stało się zawiadomienie złożone przez dwoje sędziów TK – Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka – oraz polecenie Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka.

Prezydencka linia obrony

Zbigniew Bogucki podkreśla, że ani prezydent, ani jego kancelaria nie odmówili ostatecznie przyjęcia ślubowań. Tłumaczy, że sprawa wymaga najpierw rozstrzygnięcia przed samym Trybunałem Konstytucyjnym w ramach sporu kompetencyjnego. Dodał, że w normalnym państwie prawnym próby kontrolowania prezydenta przez organy wykonawcze poprzez przesłuchania urzędników są niedopuszczalne.

Burzliwa historia ślubowań

Przypomnijmy, że 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów TK. Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko od dwojga z nich. Czworo pozostałych sędziów złożyło ślubowanie 9 kwietnia w Sejmie, przyjmując formułę "wobec prezydenta" pod jego nieobecność. Kancelaria Prezydenta uznała te wydarzenia za obarczone błędami proceduralnymi, co stało się zarzewiem trwającego konfliktu. Prezes TK Bogdan Święczkowski odmawia dopuszczenia tej czwórki do orzekania, co doprowadziło do skierowania sprawy na drogę karną.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: prokuraturaTKsędziowieZbigniew Bogucki
Powiązane
trybunał konstytucyjny rp tk
Czterech sędziów TK niedopuszczonych do orzekania. Prokuratura wszczęła śledztwo
Święczkowski
Prezes TK napisał do premiera Tuska. "Ponawiam wielokrotnie formułowane żądanie"
Kto odpowiada za bałagan w TK? Polacy zabrali głos
Kto odpowiada za bałagan w TK? Polacy zabrali głos
oprac. Olga Skórko
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZbigniew Bogucki w Prokuraturze Krajowej. Szef Kancelarii Prezydenta mówi o "politycznej hucpie" »
Zobacz
|
Pieczka
Cytat dnia. Franciszek Pieczka. "Życie jest krótkie, a człowiek..."
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Tankowanie paliwa na stacji Orlen
Od dziś na tych stacjach wielka obniżka cen. Benzyna 95 ostro tanieje. Mamy najnowsze zestawienie
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
XPENG P7+
2778 aut sprzedali w 10 minut. Oto najładniejszy samochód świata
Producent czekolady ogłasza upadłość
Znany producent czekolady bankrutuje. Produkowali luksusowe słodycze od lat 70
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj