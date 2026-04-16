Prezes TK napisał do premiera Tuska. "Ponawiam wielokrotnie formułowane żądanie"

"Z satysfakcją przyjmuję fakt, że większość parlamentarna doprowadziła w myśl moich apeli do uzupełnienia składu TK o dwoje nowo zaprzysiężonych sędziów" - przekazał Święczkowski w datowanym na 16 kwietnia piśmie adresowanym do szefa rządu, które zostało opublikowane na stronie Trybunału.

Święczkowski o "wyrazie szacunku"

Prezes TK zwrócił uwagę, że premier brał udział w sejmowym głosowaniu nad wyborem sędziów. Dodał, że traktuje to "jako wyraz należnego szacunku i uznania dla roli Trybunału w systemie konstytucyjnych organów państwa oraz w ochronie praw i wolności obywateli". W piśmie Święczkowski ocenił, że "wybierając sędziów do TK, Sejm potwierdził, że wbrew jego własnej uchwale z marca 2024 r. i uchwale Rady Ministrów z grudnia 2024 r.". Dodał, że "Trybunał jest organem, który nieprzerwanie działa na rzecz praworządności oraz ochrony obywatelskich praw i wolności".

Dwoje sędziów TK objęło obowiązki

Święczkowski podkreślił w piśmie do premiera, że "Trybunał jest organem, który nieprzerwanie działa na rzecz praworządności oraz ochrony obywatelskich praw i wolności". Przypomniał też, że sędziowie Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, którzy 1 kwietnia " w myśl art. 4 ustawy (...) o statusie sędziów TK złożyli ślubowanie wobec prezydenta RP", objęli już swoje obowiązki.

Prezes TK o "sprawach fundamentalnych"

"Z tym większym naciskiem ponawiam więc wielokrotnie formułowane żądanie natychmiastowego opublikowania 67 orzeczeń TK wydanych w latach 2024-2026" - podkreślił w piśmie prezes TK. Jak wskazał, wyroki te dotyczą "fundamentalnych spraw dla obywateli i państwa, a ich ignorowanie godzi w ich interesy". Święczkowski zaznaczył, że nie widzi podstaw do "obstrukcji w publikowaniu i respektowaniu" orzeczeń TK. Dodał, że zgodnie z konstytucją mają one moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne od chwili ich ogłoszenia na sali rozpraw. "Dlatego jeszcze raz wzywam do publikacji wyroków TK" - podkreślił w czwartkowym piśmie prezes Trybunału. Dodał, że wymaga tego zarówno szacunek dla praworządności i państwa prawa, jak i samych obywateli. "Pańskie zaniechanie negatywnie wpływa na sytuację prawną, życiową i materialną tysięcy osób" - zwrócił się Święczkowski do szefa rządu.

Decyzje Sejmu ws. TK

W przyjętej w marcu 2024 r. uchwale ws. naprawienia skutków kryzysu konstytucyjnego Sejm stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Sejm uznał też wówczas m.in., że dwaj obecnie orzekający w TK - Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski - nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Od tego czasu rząd konsekwentnie nie publikuje orzeczeń TK. W grudniu tego samego roku rząd przyjął uchwałę, w której stwierdził, że "ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności".

Ostatnio Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów TK na nieobsadzone wcześniej stanowiska. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowania od dwójki z nich. W zeszłym tygodniu sześcioro sędziów złożyło ślubowania podczas uroczystości w Sali Kolumnowej Sejmu. Złożyło je zarówno dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, jak i czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska. Następnie sędziowie TK na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta złożyli pisemne roty swoich ślubowań. Prezes TK dopuścił do orzekania dwoje, którzy ślubowali w Pałacu Prezydenckim. (PAP)

