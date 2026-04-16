Zaskakująca deklaracja Słowacji ws. sankcji wobec Rosji. "Będziemy blokować"

Blanar uczestniczył w posiedzeniu parlamentarnej komisji ds. europejskich. Polityk poinformował, że Słowacja chce blokować 20. pakiet sankcji wobec Rosji do czasu uzyskania gwarancji wznowienia działalności ropociągu Przyjaźń, który został uszkodzony na zachodzie Ukrainy w wyniku rosyjskiego ataku.

Słowacja domaga się "przejrzystej deklaracji"

Minister powiedział, że rząd Słowacji domaga się jasnej, przejrzystej i możliwej do zweryfikowania deklaracji, iż rurociąg przeznaczony do przesyłu ropy z Rosji zostanie ponownie uruchomiony. Blanar przypomniał, że w przeszłości przedstawiciele słowackiego rządu twierdzili, iż będą popierać sankcje wobec Rosji za jej inwazję na Ukrainę, o ile nie będą one szkodzić interesom Słowacji. Węgry i Słowacja wypowiedziały się przeciwko nowemu pakietowi sankcji podczas lutowego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych.

Od stycznia ropa nie płynie rurociągiem Przyjaźń

Rosyjska ropa przestała płynąć rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę do Słowacji i na Węgry pod koniec stycznia. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie oskarżały Kijów, że zwleka z naprawą ropociągu i wznowieniem tranzytu z powodów politycznych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wtorkowej wizyty w Niemczech powiedział, że uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku rurociąg zacznie działać do końca kwietnia. Premier Słowacji Robert Fico podawał to w wątpliwość.

Słowacja nie zablokuje pożyczki dla Ukrainy

Blanar powiedział posłom, że Słowacja nie będzie blokować unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. Podkreślił, że nie oznacza to partycypowania w gwarancjach przy jej zaciąganiu. Zwrócił uwagę, że rząd Ficy uważa, iż pożyczka ma posłużyć do dalszego finansowania wojny na Ukrainie, z czym Bratysława się nie zgadza.

Według Blanara stanowisko powstającego nowego rządu węgierskiego wskazuje, że jest on gotowy poprzeć udzielenie Ukrainie unijnej pożyczki, którą blokował ustępujący premier Viktor Orban. Słowacki premier i sojusznik Orbana Robert Fico w marcu mówił w związku z pożyczką, że Słowacja jest gotowa przejąć pałeczkę po Węgrzech w sprawie blokowania unijnych pieniędzy dla Ukrainy, jeśli zajdzie taka potrzeba.