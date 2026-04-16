"Nie wierzę". Fala oburzenia po decyzji prezydenta Nawrockiego

Agnieszka Maj
wczoraj, 15:22
W Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie Rady Nowych Mediów. Wśród mianowanych znalazł się youtuber Paweł Svinarski, który przekonywał, że atak rosyjskich dronów na Polskę we wrześniu ubiegłego roku to była "ukraińska prowokacja. Jego nominacja wzbudziła ogromne kontrowersje.

Zadaniem Rady Nowych Mediów będzie "wspieranie działań głowy państwa w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii". Akty powołania członkom Rady w imieniu prezydenta wręczył zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz.

Kontrowersyjny youtuber

Największe kontrowersje spośród mianowanych wzbudził Paweł Svinarski, youtuber, który przekonywał na swoim kanale w serwisie YouTube, że atak rosyjskich dronów na Polskę we wrześniu ubiegłego roku to była "ukraińska prowokacja, której celem jest wciągnięcie nas do wojny". Jego nagranie zostało wykorzystane w spocie Sztabu Generalnego WP jako przykład rosyjskiej dezinformacji.

Decyzja prezydenta Nawrockiego wywołała lawinę komentarzy. "Nie wierzę" - napisał ekspert ds. energetyki Jakub Wiech. "Co jest?" - zastanawia się z kolei ekspert ds. social mediów Wojciech Kardyś. "Szykuje się trust mózgów. Ciekawe, kto tego fachowca polecił" - pytał blogerka Katarzyna Sadło, znana jako kataryna.

"Szerzył rosyjską dezinformację"

"To nie jest żart! Karol Nawrocki powołał Radę Nowych Mediów, która rzekomo ma 'wzmacniać jakość debaty publicznej' i 'wzmacniać bezpieczeństwo informacyjne państwa'. Mają za to odpowiadać m. in. Rafał Ziemkiewicz skazany za znieważenie i zniesławienie, którego służby nie chciały wpuścić do Wielkiej Brytanii. Ekspertem dla prezydenta jest Paweł Svinarski, który szczuje na Ukrainę, wg NASK szerzył rosyjską dezinformację, dezinformował ws. klimatu. O jakość zadba też Karol Gac, który w TVP za rządów PiS dawał setki/komentował za pieniądze. Wielka kompromitacja" - napisał Patryk Michalski z TVN.

Kim jest Paweł Swinarski?

Paweł Swinarski - pojawiający się w internecie jako Paweł Svinarski –zaczynał karierę youtubera na kanale AbstrachujeTV. W 2017 roku Swinarski założył swój własny kanał – Dla Pieniędzy. Obecnie to jeden z największych polskich kanałów o tematyce finansowej na YouTube. Subskrybuje go ponad 1,3 miliona użytkowników. W przeszłości Paweł Swinarski był zatrzymany za posiadanie narkotyków.

