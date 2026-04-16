"Nie wierzę". Fala oburzenia po decyzji prezydenta Nawrockiego

Zadaniem Rady Nowych Mediów będzie "wspieranie działań głowy państwa w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii". Akty powołania członkom Rady w imieniu prezydenta wręczył zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz.

Kontrowersyjny youtuber

Największe kontrowersje spośród mianowanych wzbudził Paweł Svinarski, youtuber, który przekonywał na swoim kanale w serwisie YouTube, że atak rosyjskich dronów na Polskę we wrześniu ubiegłego roku to była "ukraińska prowokacja, której celem jest wciągnięcie nas do wojny". Jego nagranie zostało wykorzystane w spocie Sztabu Generalnego WP jako przykład rosyjskiej dezinformacji.

Decyzja prezydenta Nawrockiego wywołała lawinę komentarzy. "Nie wierzę" - napisał ekspert ds. energetyki Jakub Wiech. "Co jest?" - zastanawia się z kolei ekspert ds. social mediów Wojciech Kardyś. "Szykuje się trust mózgów. Ciekawe, kto tego fachowca polecił" - pytał blogerka Katarzyna Sadło, znana jako kataryna.

"Szerzył rosyjską dezinformację"

"To nie jest żart! Karol Nawrocki powołał Radę Nowych Mediów, która rzekomo ma 'wzmacniać jakość debaty publicznej' i 'wzmacniać bezpieczeństwo informacyjne państwa'. Mają za to odpowiadać m. in. Rafał Ziemkiewicz skazany za znieważenie i zniesławienie, którego służby nie chciały wpuścić do Wielkiej Brytanii. Ekspertem dla prezydenta jest Paweł Svinarski, który szczuje na Ukrainę, wg NASK szerzył rosyjską dezinformację, dezinformował ws. klimatu. O jakość zadba też Karol Gac, który w TVP za rządów PiS dawał setki/komentował za pieniądze. Wielka kompromitacja" - napisał Patryk Michalski z TVN.

Kim jest Paweł Swinarski?

Paweł Swinarski - pojawiający się w internecie jako Paweł Svinarski –zaczynał karierę youtubera na kanale AbstrachujeTV. W 2017 roku Swinarski założył swój własny kanał – Dla Pieniędzy. Obecnie to jeden z największych polskich kanałów o tematyce finansowej na YouTube. Subskrybuje go ponad 1,3 miliona użytkowników. W przeszłości Paweł Swinarski był zatrzymany za posiadanie narkotyków.

Dziś w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie Rady Nowych Mediów.



