Niemiecka Bundeswehra zaangażuje się w Cieśninie Ormuz. Przełomowa decyzja

oprac. Beata Zatońska
wczoraj, 15:44
Kanclerz Merz ogłosi ważną decyzje ws. Cieśniny Ormuz/Shutterstock
Cieśnina Ormuz odgrywa kluczową rolę w globalnym handlu ropą i gazem. Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała blokady. Kanclerz Friedrich Merz ma w piątek w Paryżu przekazać, że Niemcy są gotowe wziąć udział w ewentualnej misji zabezpieczenia cieśniny Ormuz.

Zgodnie z informacjami "Sueddeutsche Zeitung" kanclerz Merz przedstawi taki komunikat w piątek na konferencji dotyczącej wielostronnej misji w cieśninie Ormuz.

Co ma robić Bundeswehra w Cieśninie Ormuz?

Bundeswehra mogłaby wnieść wkład przede wszystkim poprzez swoje zdolności w zakresie rozminowywania. Niemcy dysponują 10 wyspecjalizowanymi jednostkami do zwalczania min, niszczycielami min typu Frankenthal. W zakresie rozpoznania morskiego Bundeswehra ma korzystać ze swojej bazy logistycznej w Dżibuti, która działa od 2002 roku. W ramach zwiększenia zaangażowania Berlin rozważa także odciążenie partnerów z NATO na północnym Atlantyku - donosi "SZ".

Takie warunki stawiają Niemcy

Warunkiem udziału Niemiec w misji w Cieśninie Ormuz jest obowiązujące zawieszenie broni, międzynarodowy charakter misji oraz mandat udzielony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ponadto konieczna jest zgoda Bundestagu. Merz do Paryża uda się już w czwartek wieczorem. Na zaproszenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz brytyjskiego premiera Keira Starmera w konferencji weźmie udział także m.in. premier Włoch Giorgia Meloni.

Blokada Cieśniny Ormuz od 28 lutego

Po ataku amerykańsko-izraelskim na Iran z 28 lutego Teheran zablokował ruch przez cieśninę Ormuz, którą transportowano około jednej piątej światowego wolumenu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Negocjacje pokojowe między USA i Iranem w Islamabadzie, zakończone w niedzielę, nie przyniosły efektu.

Kolejny ruch USA w Cieśninie Ormuz

W poniedziałek Stany Zjednoczone zaczęły blokować ruch przez Ormuz statków korzystających z irańskich portów. Jak twierdzi prezydent USA Donald Trump, blokada ma skłonić Iran do ponownego otwarcia cieśniny, kluczowego szlaku eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego z krajów Zatoki Perskiej.

