Polsat Hit Festiwal 2026 jak co roku wrócił do Opery Leśnej. Jak co roku impreza odbywa się pod koniec maja. Organizatorem jest Polsat. Festiwal w Sopocie potrwa aż trzy dni. Rozpocznie się w piątek, 22 maja a zakończy w niedzielę, 24 maja br.

Podczas trzech dni festiwalu widzowie zgromadzeni w Operze Leśnej i przed telewizorami mogą spodziewać się występów znanych polskich gwiazd. Nie zabraknie jubileuszu oraz koncertów specjalnych. Kto wystąpi podczas trzech dni Polsat Hit Festiwal 2026? Jakie gwiazdy pojawią się na scenie? O której rozpoczną się koncerty? Wszystkie będzie można oglądać na głównej antenie Polsatu.

Polsat Hit Festiwal 2026. Pierwszy dzień. Kto wystąpi?

Pierwszy dzień Polsat Hit Festiwal 2026 to aż trzy koncerty. Widzowie i publiczność w Operze Leśnej w Sopocie usłyszą największe radiowe hity tego roku. Swoje jubileusze będą świętować zespoły Enej oraz Kombi. Nie zabraknie też koncertu wspomnieniowe. To już pięć lat bez wielkiej gwiazdy polskiej sceny, czyli Krzysztofa Krawczyka.

Oto szczegółowy program pierwszego dnia Polsat Hit Festiwal 2026.

19:55 Polsat Hit Festiwal – Radiowy Hit Roku (część 1)

Oskar Cyms (otwarcie koncertu) - Artysta Roku 2025

Dawid Kwiatkowski

Kayah

Roxie Węgiel

Kasia Sienkiewicz

Wiktor Dyduła

Pszona

20:45 – Radiowy Hit Roku (część 2) + jubileusze Kombii oraz Enej

Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk

goście m.in. Ralph Kaminski, Roxie Węgiel

22:25 – Koncert "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat"

Edyta Górniak

Natalia Szroeder

Ania Dąbrowska

Andrzej Smolik

Maciej Maleńczuk

Andrzej Piaseczny

Sławek Uniatowski

Polsat Hit Festiwal 2026. Drugi dzień. Kto wystąpi?

Drugi dzień Sopot Hit Festiwal 2026 to dwa koncerty. W pierwszym widzowie usłyszą największe przeboje, które towarzyszą nam chociażby na imprezach i prywatkach. Drugi koncert to ten, w którym współcześni wokaliści zaśpiewają utwory legend sceny muzycznej. Nie zabraknie piosenek Grzegorza Ciechowskiego, Danuty Rinn, czy Kory.

Oto dokładny program drugiego dnia Sopot Hit Festiwal 2026.

19:55 – koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki"

Wilki

Ich Troje

Tatiana Okupnik

Happysad

Mezo

Liber

Wanda i Banda

Piersi

Ewelina Lisowska

20:55 i 23:00 (dwie części) – koncert "Zostawili nam piosenki"

Julia Wieniawa

Piotr Rogucki

Wiktor Waligóra

Michał Szpak

Polsat Hit Festiwal 2026. Trzeci dzień. Kto wystąpi?

Trzeci dzień Polsat Hit Festiwal 2026, czyli ostatni dzień festiwalu to występy kabaretów. Na scenie w Operze Leśnej zaprezentują się znani i lubiani.

19:55 "Sopocki hit kabaretowy. Tu i teraz"