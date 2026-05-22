Sikorski ostro o Ben Gwirze: Szowinista i atencjusz, więc jest zagrożeniem dla porządku publicznego

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 11:49
Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział w piątek w Helsingborgu w Szwecji, że minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir to "szowinista i atencjusz", i jako taki stanowi zagrożenie dla porządku publicznego w Polsce. Wskazał, że ma on zakaz wjazdu do Polski.

MSZ Izraela poinformowało w czwartek, że Izrael deportuje wszystkich zatrzymanych aktywistów Globalnej Flotylli Sumud. Tego samego dnia Wewiór podał, że polscy aktywiści opuścili więzienie i są w drodze na lotnisko w Turcji. W piątek rzecznik polskiej sekcji Globalnej Flotylli Sumud Rafał Piotrowski przekazał, że cała polska delegacja opuściła Izrael i jest już bezpieczna, a stan jej członków jest dobry.

Minister Sikorski, który uczestniczy w piątek w spotkaniu szefów MSZ krajów NATO, został zapytany, czy aktywiści Globalnej Flotylli Sumud byli torturowani w Izraelu i czy stosowano tam wobec nich przemoc seksualną.

Sikorski o Ben Gwirze: Szowinista i atencjusz

Jak rozumiem, w tej chwili są dokonywane obdukcje lekarskie. Jak państwo już wiecie, Polska wezwała charge d’affaires Izraela na moje polecenie i na mój wniosek. Pan Ben Gwir ma zakaz wjazdu do Polski. I to nie jest sprawa teoretyczna, bo on w tym roku próbował do Polski wjechać. Myśmy to uniemożliwili, a teraz ma formalny zakaz. To jest szowinista i atencjusz, więc jest zagrożeniem dla porządku publicznego w Polsce - powiedział polski minister spraw zagranicznych.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w czwartek, że Ben Gwir ma pięcioletni zakaz wjazdu do Polski. Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli - podkreślił na X. Zaznaczył, że wraz z Sikorskim podpisał już stosowne dokumenty, a wpisy w polskich systemach już obowiązują.

Szokujące nagranie z aktywistami

Na opublikowanym w środę przez izraelskiego ministra nagraniu wideo widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów inicjatywy Globalnej Flotylli Sumud. Pokazano tam m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi działaczy, podczas gdy Ben Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Nagranie to spotkało się z krytyką wielu państw - oprócz Polski także Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i innych.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował wcześniej, że Sikorski złożył do MSWiA wniosek o zakaz wjazdu do Polski dla Ben Gwira. Zaznaczył, że na decyzję Sikorskiego wpłynęło wiele wypowiedzi i zachowań Ben Gwira.

Globalna Flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju; znajdowało się na nich 428 osób, wśród nich obywatele Polski.

Źródło PAP
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
