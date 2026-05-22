Minister Żurek zawiesił prokuratora Janeczka. "To człowiek Ziobry"

Żurek wyciągnął konsekwencje służbowe

W środę w prokuraturze zeznania składał Tomasz Sakiewicz. Prezesowi Telewizji Republika podczas wizyty w budynku na ulicy Postępu towarzyszyli posłowie PiS oraz redakcyjni koledzy. Wejście na teren prokuratury umożliwił im prokurator Tomasz Janeczek.

To nie spodobało się ministrowi sprawiedliwości. Waldemar Źurek uznał takie zachowanie za karygodne i postanowił wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych.

Janeczek to "człowiek Ziobry"

Minister Żurek podjął decyzję o zawieszeniu prok. Tomasza Janeczka. O wyciągniętych wobec niego konsekwencjach poinformował w mediach społecznościowych.

To człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa i powagę własnego urzędu. Albo służysz Rzeczypospolitej i przestrzegasz prawa, albo ponosisz natychmiastowe konsekwencje. Proste - czytamy w uzasadnieniu szefa resortu sprawiedliwości.