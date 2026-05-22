Dziennik Gazeta Prawana logo

Minister Żurek zawiesił prokuratora Janeczka. "To człowiek Ziobry"

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 12:03
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Minister Żurek zawiesił prokuratora Janeczka. "To człowiek Ziobry"
Minister Żurek zawiesił prokuratora Janeczka. "To człowiek Ziobry"/PAP
Waldemar Żurek podjął decyzję o zawieszeniu w czynnościach służbowych Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych - prokuratora Tomasza Janeczka. "To człowiek Ziobry" - uzasadnił swoją decyzję minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska.

Żurek wyciągnął konsekwencje służbowe

W środę w prokuraturze zeznania składał Tomasz Sakiewicz. Prezesowi Telewizji Republika podczas wizyty w budynku na ulicy Postępu towarzyszyli posłowie PiS oraz redakcyjni koledzy. Wejście na teren prokuratury umożliwił im prokurator Tomasz Janeczek.

Min. Żurek o Ziobrze: mamy gotowy wniosek o ekstradycję. Wskazał termin
Min. Żurek o Ziobrze: mamy gotowy wniosek o ekstradycję. Wskazał termin

To nie spodobało się ministrowi sprawiedliwości. Waldemar Źurek uznał takie zachowanie za karygodne i postanowił wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych.

Janeczek to "człowiek Ziobry"

Minister Żurek podjął decyzję o zawieszeniu prok. Tomasza Janeczka. O wyciągniętych wobec niego konsekwencjach poinformował w mediach społecznościowych.

To człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa i powagę własnego urzędu. Albo służysz Rzeczypospolitej i przestrzegasz prawa, albo ponosisz natychmiastowe konsekwencje. Proste - czytamy w uzasadnieniu szefa resortu sprawiedliwości.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Waldemar ŻurekprokuratorTomasz Janeczekminister żurek
Powiązane
Ziobro, Żurek
Żurek o postawieniu Ziobry przed sądem. "Ta sprawa ma charakter kryminalny, nie polityczny "
Waldemar Żurek
Żurek o decyzji Trybunału ws. wyboru sędziów: To nie orzeczenie, to potworek
Żurek
Zbigniew Ziobro w USA. Minister Żurek zapowiada ekstradycję
Nawrocki: Mogę powiedzieć ministrowi Żurkowi, że osobiście odpowiadam za wszystkie moje decyzje
Nawrocki: Mogę powiedzieć ministrowi Żurkowi, że osobiście odpowiadam za wszystkie moje decyzje
Waldemar Żurek
Piecza współdzielona standardem. Minister Żurek zapowiada rewolucję w sprawach rozwodowych
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMinister Żurek zawiesił prokuratora Janeczka. "To człowiek Ziobry" »
Zobacz
|
Pieczka
Cytat dnia. Franciszek Pieczka. "Życie jest krótkie, a człowiek..."
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Tankowanie paliwa na stacji Orlen
Od dziś na tych stacjach wielka obniżka cen. Benzyna 95 ostro tanieje. Mamy najnowsze zestawienie
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
XPENG P7+
2778 aut sprzedali w 10 minut. Oto najładniejszy samochód świata
Producent czekolady ogłasza upadłość
Znany producent czekolady bankrutuje. Produkowali luksusowe słodycze od lat 70
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj