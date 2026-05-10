Zbigniew Ziobro w USA. Minister Żurek zapowiada ekstradycję

Rozmawiałem z prokuratorem krajowym, w poniedziałek zaczynamy akcję i jeżeli będzie potwierdzone, że (red. - Zbigniew Ziobro) jest w Stanach Zjednoczonych to wystąpimy o jego ekstradycję" - powiedział Żurek w Polsat News.

Żurek: Ziobro był na lotnisku w USA

Minister podkreślił jednocześnie, że w tym momencie nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Ziobro zostanie na stałe w USA. "Wiemy, że pojawił się na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, ale to nie oznacza jeszcze, że tam zamierza uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości i chować się właśnie w Stanach" - dodał. "Myślę, że dzisiaj wieczorem będziemy mieli już pewne informacje" - powiedział minister Żurek w Polsat News.

Jakim dokumentem posługuje się Zbigniew Ziobro?

Waldemar Żurek dopytywany, jakim dokumentem może posługiwać się Ziobro, oświadczył, że "poruszamy się w kategoriach spekulacji". "Dwukrotnie występowałem do ministra sprawiedliwości Węgier, nie otrzymałem informacji. Nigdy nie zobaczyliśmy żadnego dokumentu, czy to był azyl czy to była jakaś ochrona międzynarodowa. Czekaliśmy na zmianę ministra, ale jak widać Zbigniew Ziobro był przygotowany do ucieczki z Węgier" - zauważył minister. Minister przypominał, że polski MSZ unieważnił paszporty Zbigniewa Ziobry - i dyplomatyczny, i klasyczny.

Ziobro milczy

Telewizja Republika poinformowała w niedzielę nieoficjalnie, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Portal i telewizja TVN24 opublikowały zdjęcie otrzymane od widza. Jest na nim - według autora zdjęcia - Ziobro na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych; miał być tam widziany w sobotę. Według wPolityce.pl Ziobro wyleciał z Węgier w sobotę - ma amerykańską wizę. Informacje o pobycie Ziobry w USA nie zostały dotąd potwierdzone przez samego Ziobrę, jego pełnomocnika lub polityczne otoczenie.

