Dziennik Gazeta Prawana logo

Politycy o "przeprowadzce" Ziobry z Węgier do USA. "Skompromitowany tchórz"

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 12:48
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro prawdopodobnie przebywa już w USA/Agencja Gazeta
Pojawiły się, niepotwierdzone informacje, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy pospieszyli z komentarzami. Rządząca koalicja jest bardzo konkretna. "Wstyd i kompromitacja" - napisał Krzysztof Brejza (KO).

Telewizja Republika poinformowała w niedzielę nieoficjalnie, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Portal i telewizja TVN24 opublikowały zdjęcie otrzymane od widza. Jest na nim - według autora zdjęcia - Ziobro na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych; miał być tam widziany w sobotę. Według wPolityce.pl Ziobro wyleciał z Węgier w sobotę - ma amerykańską wizę. Ordynacja podatkowa, NIP 2026

Zbigniew Ziobro opuścił Węgry? Nieoficjalne informacje to potwierdzają, jest też zdjęcie
Zbigniew Ziobro opuścił Węgry? Nieoficjalne informacje to potwierdzają, jest też zdjęcie

Gawkowski: Zbigniew Ziobro w trasie

Informacje o pobycie Ziobry w USA nie zostały dotąd potwierdzone przez samego Ziobrę, jego pełnomocnika lub polityczne otoczenie. Na portalach społecznościowych sprawa jest komentowana przez polityków. "Ziobro w trasie, za wszelką cenę ucieka przed prawem i sprawiedliwością. Panie Ziobro, przypominam panu Pana słowa: »Niewinni nie mają się czego obawiać«. Proszę nie być miękiszonem i zapraszamy z powrotem do kraju. Myślę, że na lotnisku będzie na Pana ktoś czekał!" - napisał na platformie X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Brejza: Ziobro i Romanowsk chowają się jak szczury

Europoseł KO Krzysztof Brejza wskazał, że Ziobro i Marcin Romanowski "najprawdopodobniej uciekli z Węgier do USA, w ostatni dzień trwania rządu proputinowskiego Orbana". "Skompromitowani tchórze nie mają w sobie na tyle odwagi, by stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jak przystało na członków grup przestępczych chowają się jak szczury w różnych częściach świata w strachu przed odpowiedzialnością. Wstyd i kompromitacja” - napisał na X Brejza.

Sprzeczne opinie z PiS

O to, czy informacje o pobycie Ziobro w USA są prawdziwe zapytany został też w Polsat News wiceprezes i europoseł PiS Tobiasz Bocheński. "Nie mam informacji na ten temat. To są jakieś nieoficjalne pogłoski" - powiedział. Europoseł Jacek Ozdoba (PiS), przekazał z kolei w rozmowie z RMF FM, że "wszystko na to wskazuje, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych".

"Ziobro ma obowiązek przyjechać do Polski"

Rzeczniczka KO Dorota Łoboda w tej samej rozmowie stwierdziła, z kolei, że "Zbigniew Ziobro może przyjechać do Polski, a nawet ma obowiązek tu przebywać, ponieważ jest posłem na Sejm". "Powinien uczestniczyć w posiedzeniach, pracach komisji, głosowaniach. Nikt nie zwolnił go z tego obowiązku, a on sam też nie zrzekł się mandat" - podkreśliła.

Ziobro i Romanowski mieli na Węgrzech ochronę

Pod rządami Viktora Orbana b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego b. zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie Europejski Nakaz Aresztowania, wniosek prokuratury o ENA w wobec Ziobry znajduje się w sądzie. Magyar pod koniec lutego br. mówił, że jeśli jego grupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.

Prof. Chwedoruk zaskakuje. "Tusk musi podtrzymać pluralizm na prawicy"
Prof. Chwedoruk zaskakuje. "Tusk musi podtrzymać pluralizm na prawicy"

Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce. Na początku 2026 r. poinformowano, że b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

Sprawa przestępstw w Funduszy Sprawiedliwości

W związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: USAZbigniew Ziobrowęgry
Powiązane
papież
Papież Leon XIV zaproszony do Polski. To wiadomo o terminie wizyty
wieloryb
Martwy wieloryb na plaży w rezerwacie Mewia Łacha. Apel do turystów
Jarosław Kaczyński
Kaczyński w miesięcznicę smoleńską: ludzie nie chcą wierzyć w bolesną prawdę o zamachu
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolitycy o "przeprowadzce" Ziobry z Węgier do USA. "Skompromitowany tchórz" »
Zobacz
|
Close-up,Of,Scrambled,Eggs,Being,Cooked,In,A,Frying,Pan
Dodaj to do jajecznicy zamiast cebuli. To warzywo podkręci jej smak
Litewka
Zeznania osoby, która rozmawiała z Łukaszem Litewką w czasie wypadku. Nowe informacje z prokuratury
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy trik na smugi i tłuste plamy
Zbliżenie na dłoń kierowcy tankującego zielony pistolet z benzyną 95 do wlewu paliwa w pomarańczowym samochodzie. Fotografia ilustruje temat cen paliw od 11 maja
Paliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 11 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Wakacje 2026 zaczną się wcześniej
Wakacje 2026 zaczną się wcześniej. MEN podało oficjalną datę
Policja, dowód rejestracyjny
Masz to w aucie? Pożegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj