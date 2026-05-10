Politycy o "przeprowadzce" Ziobry z Węgier do USA. "Skompromitowany tchórz"

Telewizja Republika poinformowała w niedzielę nieoficjalnie, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Portal i telewizja TVN24 opublikowały zdjęcie otrzymane od widza. Jest na nim - według autora zdjęcia - Ziobro na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych; miał być tam widziany w sobotę. Według wPolityce.pl Ziobro wyleciał z Węgier w sobotę - ma amerykańską wizę.

Gawkowski: Zbigniew Ziobro w trasie

Informacje o pobycie Ziobry w USA nie zostały dotąd potwierdzone przez samego Ziobrę, jego pełnomocnika lub polityczne otoczenie. Na portalach społecznościowych sprawa jest komentowana przez polityków. "Ziobro w trasie, za wszelką cenę ucieka przed prawem i sprawiedliwością. Panie Ziobro, przypominam panu Pana słowa: »Niewinni nie mają się czego obawiać«. Proszę nie być miękiszonem i zapraszamy z powrotem do kraju. Myślę, że na lotnisku będzie na Pana ktoś czekał!" - napisał na platformie X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Panie Ziobro, przypominam panu Pana słowa: „Niewinni nie mają się czego obawiać”. Proszę nie być miękiszonem i zapraszamy z powrotem do kraju. Myślę, że na lotnisku będzie na Pana ktoś czekał! — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) May 10, 2026

Brejza: Ziobro i Romanowsk chowają się jak szczury

Europoseł KO Krzysztof Brejza wskazał, że Ziobro i Marcin Romanowski "najprawdopodobniej uciekli z Węgier do USA, w ostatni dzień trwania rządu proputinowskiego Orbana". "Skompromitowani tchórze nie mają w sobie na tyle odwagi, by stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jak przystało na członków grup przestępczych chowają się jak szczury w różnych częściach świata w strachu przed odpowiedzialnością. Wstyd i kompromitacja” - napisał na X Brejza.

Sprzeczne opinie z PiS

O to, czy informacje o pobycie Ziobro w USA są prawdziwe zapytany został też w Polsat News wiceprezes i europoseł PiS Tobiasz Bocheński. "Nie mam informacji na ten temat. To są jakieś nieoficjalne pogłoski" - powiedział. Europoseł Jacek Ozdoba (PiS), przekazał z kolei w rozmowie z RMF FM, że "wszystko na to wskazuje, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych".

"Ziobro ma obowiązek przyjechać do Polski"

Rzeczniczka KO Dorota Łoboda w tej samej rozmowie stwierdziła, z kolei, że "Zbigniew Ziobro może przyjechać do Polski, a nawet ma obowiązek tu przebywać, ponieważ jest posłem na Sejm". "Powinien uczestniczyć w posiedzeniach, pracach komisji, głosowaniach. Nikt nie zwolnił go z tego obowiązku, a on sam też nie zrzekł się mandat" - podkreśliła.

Ziobro i Romanowski mieli na Węgrzech ochronę

Pod rządami Viktora Orbana b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego b. zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie Europejski Nakaz Aresztowania, wniosek prokuratury o ENA w wobec Ziobry znajduje się w sądzie. Magyar pod koniec lutego br. mówił, że jeśli jego grupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.

Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce. Na początku 2026 r. poinformowano, że b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

Sprawa przestępstw w Funduszy Sprawiedliwości

W związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.