Polak próbował uciec na Białoruś

Do zdarzenia doszło w środę około 200 metrów od granicy z Białorusią, w rejonie Druskiennik. Mężczyzna miał przy sobie samodzielnie wykonane drabiny.

Funkcjonariusze straży granicznej zauważyli go dzięki systemom nadzoru w strefie przygranicznej. Po przybyciu litewskich służb na miejsce zdarzenia Polak okazał dokument tożsamości.

Polak miał przy sobie 60 tys. euro

Strażnicy zabezpieczyli także jego rower, torby, śpiwór oraz inne przedmioty osobiste. Przy mężczyźnie znaleziono młotek, noże i gwoździe. W jednym z bagaży funkcjonariusze znaleźli koperty z gotówką - amerykańskimi dolarami i polskimi złotymi - o równowartości blisko 60 tys. euro.

Według litewskiej straży granicznej zatrzymany tłumaczył, że zamierzał wykorzystać drabiny do pokonania bariery chroniącej Litwę przed nielegalną migracją z Białorusi, które składa się z ogrodzenia oraz zasieków z drutu kolczastego, a następnie przedostać się na terytorium Białorusi.

Polak został zatrzymany. Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie przygotowawcze dotyczące usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej oraz przemytu pieniędzy. Postępowanie nadzoruje prokuratura okręgowa w Kownie. Sąd zdecydował w czwartek o zastosowaniu wobec niego aresztu tymczasowego na okres jednego miesiąca.