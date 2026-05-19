Wojna się rozszerzy? Iran grozi otwarciem "nowych frontów"

Iran grozi otwarciem "nowych frontów"

„Jeśli wróg będzie na tyle głupi, by ponownie wpaść w pułapkę syjonistów i dokonać kolejnej agresji na nasz ukochany Iran, otworzymy przeciwko niemu nowe fronty” – powiedział rzecznik armii Mohammad Akramija, cytowany przez irańską agencję prasową ISNA.

W ciągu ostatnich kilku dni władze organizują na ulicach Teheranu wojskowe warsztaty szkoleniowe. Mają przygotować cywilów na wypadek wznowienia działań wojennych - wyjaśnił agencji AFP członek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, prowadzący szkolenia na jednym ze stołecznych placów.

Szkolenia społeczeństwa

- Celem jest promowanie kultury męczeństwa i pomszczenie krwi naszego przywódcy – powiedział prowadzący szkolenie Nasser Sadeghi, odnosząc się do Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego, zabitego w pierwszych amerykańsko-izraelskich nalotach, które zapoczątkowały wojnę.

Na razie warsztaty ograniczają się do nauki obsługi kałasznikowa, „ale jeśli Bóg pozwoli, w trakcie tych szkoleń wykorzystamy również inną broń, w zależności od tego, co władze uznają za stosowne” - dodał Sadeghi.

Uliczne szkolenia wojskowe są tylko najnowszym elementem irańskiej kampanii propagandowej - zauważyła AFP. W ostatnich dniach w Internecie krążyły filmy, na których kobiety w czarnych czadorach i opaskach na głowę w barwach Iranu składały i rozkładały karabiny. Irańska telewizja pokazała zaś jak członek IRGC szkoli prezentera ze strzelania z karabinu szturmowego. Nagranie przedstawiające prezentera oddającego strzał w studiu jest wielokrotnie emitowane.

Negocjacje USA-Iran

Od czasu wejścia w życie zawieszenia broni Iran i Stany Zjednoczone odbyły rundę bezpośrednich rozmów w Islamabadzie 11 kwietnia, które zakończyły się fiaskiem. Od tego czasu wymieniają się propozycjami trwałego porozumienia, ale nie osiągnęły znaczących postępów.

Trump wstrzymał planowany atak na Iran

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że w ostatniej chwili wstrzymał planowany atak na Iran i zapewnił, że istnieje „bardzo duża szansa” na osiągnięcie porozumienia z Teheranem.

Jednak ostatnia propozycja Iranu przekazana USA nie zawiera nowych elementów, nie wskazuje też na kompromisowe kroki. Jak poinformował we wtorek wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi cytowany przez agencję informacyjną IRNA irańska propozycja zawiera wezwania do zniesienia sankcji wobec Teheranu, uwolnienia zamrożonych irańskich funduszy i zakończenia blokady morskiej kraju. Propozycja obejmuje również zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie, wycofanie sił amerykańskich z obszarów bliskich Iranowi oraz odszkodowania za zniszczenia spowodowane wojną. Cytowany przez amerykański portal Axios wysoki urzędnik amerykański ocenił, że propozycja Teheranu zawiera jedynie symboliczne ulepszenia w stosunku do poprzedniej wersji, ale żadnych szczegółowych zobowiązań co do zawieszenia wzbogacania uranu lub przekazania istniejących zapasów wysoko wzbogaconego uranu.

Podczas gdy irańskie media państwowe poinformowały, że Stany Zjednoczone zgodziły się na zniesienie niektórych sankcji naftowych wobec Iranu w trakcie negocjacji, przedstawiciel USA stwierdził, że żadne złagodzenie sankcji nie nastąpi „za darmo” bez wzajemnych działań ze strony Iranu.