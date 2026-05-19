Dziennik Gazeta Prawana logo

Wałęsa, Merkel i Buzek z Europejskim Orderem Zasługi. "Honorujemy budowniczych UE"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:35
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Lech Wałęsa, Angela Merkel
Lech Wałęsa, Angela Merkel/PAP
Były prezydent RP Lech Wałęsa, były premier Polski Jerzy Buzek oraz była kanclerz Niemiec Angela Merkel odebrali we wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwszy Europejski Order Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. "Honorujemy budowniczych UE" – mówiła szefowa KE Roberta Metsola.

Ceremonia wręczenia odznaczenia rozpoczęła się we wtorek o godz. 11:30.

Metsola: Honorujemy budowniczych UE

UE nie została nam dana, ona została zbudowana traktat po traktacie. Dziś honorujemy tych, którzy ją budowali – powiedziała otwierając ceremonię szefowa KE Roberta Metsola.

Odznaczenia wręczały wspólnie szefowa PE oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wałęsa, Buzek i Merkel odznaczeni w UE

Spośród 20 laureatów nagrody, 13 przyjechało do Strasburga odebrać je osobiście. W tym były prezydent Polski, przywódca Solidarności Lech Wałęsa, który został uhonorowany tytułem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi oraz były premier Polski, były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który otrzymał tytuł Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi, a także była kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Unia EuropejskaAngela MerkelLech WałęsaJerzy Buzek
Powiązane
bundeswehra, niemcy, wojsko
Silna armia to nie wszystko. Niemcy zbroją cywilów. "Plan XL"
Lech Wałęsa i Jerzy Buzek
Wałęsa i Buzek z Europejskim Orderem Zasługi. "Ani jednego głosu sprzeciwu"
Donald Trump z wizyt? w Chinach
To słowo nie przeszło mu przez gardło. Niemcy o unikach Donalda Trumpa
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWałęsa, Merkel i Buzek z Europejskim Orderem Zasługi. "Honorujemy budowniczych UE" »
Zobacz
|
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu
Fabryka Stellantis w Gliwicach
Polska fabryka numerem 1 na świecie. Produkują 350 aut dziennie
Policja kontroluje kierowcę
Oto nowy egzamin na prawo jazdy 2026. Zdasz? 8 na 10 to wynik pozytywny
Smartphone,Displaying,Eurovision,Song,Contest,Logo,With,A,Blurred,Stage
Przyznali Polsce 12 punktów na Eurowizji 2026. Skończyło się dymisją
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj