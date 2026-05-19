Wałęsa, Merkel i Buzek z Europejskim Orderem Zasługi. "Honorujemy budowniczych UE"

Ceremonia wręczenia odznaczenia rozpoczęła się we wtorek o godz. 11:30.

Metsola: Honorujemy budowniczych UE

UE nie została nam dana, ona została zbudowana traktat po traktacie. Dziś honorujemy tych, którzy ją budowali – powiedziała otwierając ceremonię szefowa KE Roberta Metsola.

Odznaczenia wręczały wspólnie szefowa PE oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wałęsa, Buzek i Merkel odznaczeni w UE

Spośród 20 laureatów nagrody, 13 przyjechało do Strasburga odebrać je osobiście. W tym były prezydent Polski, przywódca Solidarności Lech Wałęsa, który został uhonorowany tytułem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi oraz były premier Polski, były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który otrzymał tytuł Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi, a także była kanclerz Niemiec Angela Merkel.