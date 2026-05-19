USA chcą dostępu do technologii wojskowej Ukrainy. "Niesamowita"

Departament Obrony USA zwrócił się o przetestowanie szeregu ukraińskich produktów obronnych, w tym dronów i systemów walki elektronicznej – poinformował agencję amerykański urzędnik. Umowa nie została jeszcze sfinalizowana.

Amerykanie chcą odtworzyć ukraiński system

Największa armia świata chce wykorzystać doświadczenie w zakresie dronów, które Ukraina zdobyła w ciągu czterech lat walki z rosyjską inwazją. Dzięki połączeniu nowych technologii i taktyk, siły Kijowa zdołały uderzyć głęboko na terytorium Rosji - zauważył Bloomberg.

Choć ukraińska broń została przetestowana w boju, to Waszyngton chce ocenić produkty w kraju, zanim podejmie dalsze kroki – powiedział rozmówca agencji. Stany Zjednoczone wydają się również zainteresowane uzyskaniem dostępu do kluczowych technologii i potencjalnie praw własności intelektualnej, które pozwoliłyby im odtwarzać ukraiński system.

Na początku maja Stany Zjednoczone wysłały do Kijowa projekt listu intencyjnego, w którym zwrócono się o przeprowadzenie testów ukraińskich produktów wojskowych, a także o projekty umów, jeśli systemy zostaną wybrane – poinformowała inna osoba zaznajomiona ze sprawą. W wyniku współpracy z Departamentem Stanu i Pentagonem opracowano projekt dokumentu ramowego, który jest obecnie analizowany przez obie strony na różnych szczeblach instytucjonalnych – powiedziała w oświadczeniu ambasadorka Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna. Jesteśmy zobowiązani do wzajemnie korzystnej współpracy, która wzmocni nasze siły zbrojne.

Ambasada Ukrainy odmówiła odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące transferu technologii, a Pentagon nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Amerykanie: Ukraińska technologia jest niesamowita

Od czasu rosyjskiej napaści w 2022 r. Ukraina szybko rozwinęła zaawansowane technologie wojskowe, w szczególności drony, które okazały się kluczowe w wojnie – podkreśliła agencja. Planiści wojskowi w Kijowie stawiają na te technologie, umożliwiające stawienie czoła znacznie większemu przeciwnikowi. Ukraińskie dokonania spotkały się również z uznaniem administracji amerykańskiej. Sekretarz armii Dan Driscoll ocenił ukraiński system operacyjny jako "absolutnie niesamowity". W pełni integruje on każdy dron, każdy czujnik i każdą platformę strzelecką w jedną sieć – powiedział Driscoll w maju senackiej komisji sił zbrojnych.

Doświadczenie wojskowe Ukrainy wsparciem dla USA

Od początku konfliktu z Iranem Ukraina oferuje USA i ich sojusznikom z Zatoki Perskiej swoje doświadczenie wojskowe i drony przechwytujące. W zamian Kijów zabiegał o pilnie potrzebne systemy obrony powietrznej i pociski Patriot, które okazały się bardzo skuteczne w przechwytywaniu rosyjskich pocisków balistycznych.

Kijów zawarł dwustronne umowy z kilkoma krajami Zatoki Perskiej, w których otrzymał wsparcie finansowe, energetyczne i techniczne w zamian za pomoc udzieloną w odparciu ataków dronów z Iranu – powiedział dziennikarzom w kwietniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – przypomniał Bloomberg.