Sensacyjne ustalenia wywiadu: Chińskie wojsko potajemnie szkoli Rosjan

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 14:38
Chińskie wojsko podczas ćwiczeń w Federacji Rosyjskiej w 2021 roku/Shutterstock
Chińskie siły zbrojnie potajemnie wyszkoliły w zeszłym roku około 200 rosyjskich wojskowych w Chinach; niektórzy z nich po powrocie walczą w Ukrainie – poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na europejskie agencje wywiadu oraz dokumenty, w tym rosyjsko-chińskie porozumienie z 2022 roku.

Sesje szkoleniowe, które koncentrowały się głównie na wykorzystywaniu dronów, zostały opisane w rosyjsko-chińskim porozumieniu podpisanym w Pekinie 2 lipca 2022 r., do którego uzyskał wgląd Reuters.

Przeszkolenie 200 rosyjskich żołnierzy w Chinach

W umowie jest mowa o tym, że około 200 rosyjskich żołnierzy zostanie przeszkolonych w różnych obiektach wojskowych, w tym w Pekinie i w mieście Nanjing na wschodzie Chin. Według źródeł agencji, mniej więcej tylu żołnierzy zostało potem rzeczywiście przeszkolonych.

Porozumienie przewidywało również, że kilkuset żołnierzy chińskich zostanie przeszkolonych w obiektach wojskowych w Rosji.

Wywiad: Chiny biorą dużo większy udział w wojnie, niż sądzono

Choć od początku pełnoskalowej wojny przeciw Ukrainie Rosja i Chiny kilkakrotnie przeprowadziły wspólne manewry wojskowe, Pekin konsekwentnie zapewnia o swojej neutralności w tym konflikcie i oferuje swe usługi jako mediatora.

Szkoląc na szczeblu operacyjnym i taktycznym rosyjskich wojskowych, którzy potem uczestniczą w wojnie w Ukrainie, Chiny biorą w niej dużo bardziej bezpośredni udział, niż wcześniej sądzono – powiedział Reutersowi jeden z przedstawicieli wywiadu.

Dwa źródła w wywiadzie zaznaczyły, że o ile chińscy żołnierze byli szkoleni w Rosji co najmniej od 2024 r., to szkolenie rosyjskich żołnierzy w Chinach jest czymś nowym.

Rozmówcy ci podkreślili, że Rosja ma duże doświadczenie na polu walki, zaś Chiny posiadają wiedzę technologiczną w dziedzinie dronów oraz stosują zaawansowane metody szkolenia, takie jak symulatory lotów.

Znaczna część rosyjskich wojskowych, którzy przeszli szkolenie w Chinach, to instruktorzy wojskowi, którzy mogą przekazywać wiedzę dalej – podały dwa źródła w wywiadzie.

Reuters widział kilka raportów z takich kursów. W jednym pisano o szkoleniu obrony powietrznej, m.in. w obsłudze dronów udaremniających ataki dronów drugiej strony oraz w obsłudze symulatorów lotów kilku rodzajów dronów.

Chińskie MSZ: Jesteśmy obiektywni i bezstronni ws. Ukrainy

"Chiny konsekwentnie zajmowały w sprawie kryzysu ukraińskiego obiektywne i bezstronne stanowisko oraz działały na rzecz rozmów pokojowych; ich postawa jest konsekwentna i jasna, czego świadkiem jest wspólnota międzynarodowa" – napisało chińskie MSZ w oświadczeniu dla Reutersa.

Jak dodał resort, "powiązane strony nie powinny umyślnie podburzać do konfrontacji ani obarczać kogoś winą".

Agencja Reutera podkreśliła, że europejskie mocarstwa z niepokojem patrzą na coraz ściślejsze relacje między Rosją i Chinami. We wtorek i środę – niecały tydzień po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa – Chiny ma odwiedzić rosyjski przywódca Władimir Putin.

