Nie żyje syn znanego polskiego muzyka. "Nasz świat dziś runął"

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 15:43
Nie żyje nastoletni syn znanego, polskiego muzyka. Informację o jego śmierci opublikowała Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków. Chłopiec był jej wychowankiem. Rodzina również opublikowała pożegnalny wpis. "Nasz świat dziś runął" - napisał artysta.

Syn znanego muzyka nie żyje. Kim był Piotr Dawid?

Piotr Dawid nie żyje. Informację o śmierci chłopca podała Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków i Akademia Piłkarska Ruch Radzionków, w której trenował. Nastolatek był piłkarzem i uczniem klasy 3A w tej placówce.

"Piotrek pozostanie w naszej pamięci jako osoba zawsze uśmiechnięta, życzliwa i pomocna. Swoją obecnością wnosił do szkolnej społeczności wiele dobra, serdeczności i ciepła. Był kolegą, na którego zawsze można było liczyć i człowiekiem, którego trudno będzie zastąpić. W tych trudnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Przyjaciołom Piotrka. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie" - napisano w sieci.

Tomasz "Haja" Dawid żegna syna w sieci

Ojciec Piotrka to Tomasz "Haja" Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien. On również potwierdził doniesienia o śmierci swojego syna i opublikował w sieci wpis oraz czarno-białe zdjęcie rodzinne. "Synu… nasz świat dziś runął. Świat jest niesprawiedliwy. Zapamiętamy cię zawsze szczęśliwego, uśmiechniętego, pełnego dobra człowieka. Zawsze będziemy cię kochać" - napisał Tomasz Dawid.

Przyczyny śmierci nastolatka nie są znane. Internauci szybko pospieszyli z kondolencjami i słowami otuchy. "Bardzo mi przykro. Trzymajcie się" - napisał jeden z nich. Redakcja Dziennik.pl również dołącza się do kondolencji i wyrazów współczucia dla bliskich zmarłego Piotra Dawida.

