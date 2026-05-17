Nie żyje Krzysztof Piesiewicz

Krzysztof Piesiewicz nie żyje. Zmarł 14 maja br. Informację o jego śmierci podała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. "Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina" - napisała marszałek Senatu, na platformie X.

Kim był Krzysztof Piesiewicz?

Krzysztof Piesiewicz przez lata współpracował z Krzysztofem Kieślowskim. Wspólnie stworzyli m.in. "Dekalog", "Podwójne życie Weroniki", czy trylogię "Trzy kolory". Zanim trafił do polityki i przez 16 lat zasiadał w Senacie RP, był adwokatem "Solidarności". Brał udział w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki jako oskarżyciel posiłkowy. Bronił także pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Krzysztof Piesiewicz ciężko chorował

Znany scenarzysta i prawnik odszedł w wieku 80 lat po ciężkiej chorobie. Jak ujawnił kompozytor Zbigniew Preisner, który był przyjacielem zmarłego, do samego końca towarzyszyli mu najbliżsi współpracownicy i przyjaciele. Chociaż ciężko chorował, trudno się pogodzić z tą śmiercią - mówił w rozmowie z PAP.

Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza. Podano datę i szczegóły

Wiadomo już, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza. Informacje na ten temat podał ksiądz Andrzej Luter. "Pogrzeb KRZYSZTOFA PIESIEWICZA, wybitnego prawnika i scenarzysty filmowego, odbędzie się w środę 20 maja. Msza święta (pożegnalna) rozpocznie się o godz. 11.00 w Kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu 34 w Warszawie. Po mszy przejazd na Stare Powązki, gdzie śp. Krzysztof zostanie pochowany w grobie rodzinnym. Kondukt wyruszy przy IV bramie - czytamy na facebookowym profilu księdza Lutera.