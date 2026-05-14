Dziennik Gazeta Prawana logo

Oskarżał zabójców ks. Popiełuszki, zamordowano mu matkę. Kim był Krzysztof Piesiewicz?

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 21:23
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Piesiewicz
Oskarżał zabójców ks. Popiełuszki, zamordowano mu matkę. Kim był Krzysztof Piesiewicz?/AKPA
Krzysztof Piesiewicz nie żyje. Informacja o śmierci prawnika i współpracownika Krzysztofa Kieślowskiego obiegła media w czwartek, 14 maja, późnym popołudniem. Był legendarnym adwokatem "Solidarności" oraz oskarżycielem posiłkowym w procesie morderców ks. Jerzego Popiełuszki. Jego matka została brutalnie zamordowana a jego karierę zniszczyły skandaliczne zdjęcia. Kim był współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego, wspólnie z którym stworzył m.in. słynny "Dekalog"?

Krzysztof Piesiewicz nie żyje

Informacja o śmierci Krzysztofa Piesiewicza obiegła media w czwartek, 14 maja. Polityk, adwokat, znany również jako scenarzysta i współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego, zmarł w wieku 80 lat.

Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina - napisała Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, na platformie X.

Nie żyje wybitny scenarzysta i były senator Krzysztof Piesiewicz. Współpracował z Krzysztofem Kieślowskim
Nie żyje wybitny scenarzysta i były senator Krzysztof Piesiewicz. Współpracował z Krzysztofem Kieślowskim

Krzysztof Piesiewicz oskarżał zabójców ks. Popiełuszki

Krzysztof Piesiewicz przez lata współpracował z Krzysztofem Kieślowskim. Wspólnie stworzyli m.in. "Dekalog", "Podwójne życie Weroniki", czy trylogię "Trzy kolory".

Zanim trafił do polityki i przez 16 lat zasiadał w Senacie RP, był adwokatem "Solidarności". Brał udział w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki jako oskarżyciel posiłkowy. Bronił także pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Brutalnie zamordowano mu matkę

Gdy w Polsce 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze wolne wybory, jego matka Aniela została brutalnie zamordowana. Ciało kobiety zostało skrępowane w taki sam sposób, w jaki zrobiono to z ciałem Jerzego Popiełuszki.

Skandal przerwał karierę Krzysztofa Piesiewicza

Karierę Krzysztofa Piesiewicza przerwał skandal, który wybuchł w 2009 roku. Prasę obiegły zdjęcia, na których widać jak wciąga biały proszek. Senator broniąc się, twierdził, że nie są to narkotyki, ale leki.

W grudniu 2013 sąd rejonowy uniewinnił go od popełnienia wszystkich siedmiu zarzucanych mu czynów m.in. posiadania narkotyków i próby nakłonienia do ich zażycia. Ostatecznie w maju 2018 został prawomocnie uniewinniony również od tych czynów, co zakończyło całe postępowanie.

Jako scenarzysta był wiele razy nagradzany na festiwalach filmowych. Za scenariusz do filmu "Trzy kolory. Czerwony" otrzymał nominację do Oscara. W 2013 roku ukazał się w formie książkowej wywiad rzeka z Krzysztofem Piesiewiczem pt. "Skandalu nie będzie", autorstwa Michała Komara

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćnie żyjeKrzysztof Piesiewiczkim był
Powiązane
Szczepkowska, Celińska
Nie żyje Stanisława Celińska. Joanna Szczepkowska pisze o jej decyzji: dziwiono się temu
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Lupita Nyong'o
Kontrowersje wokół czarnej Heleny. Historyk: Jeśli mamy być dosłowni, to Odys był "czarny"
Celińska
Stanisława Celińska nie żyje. Odeszła wielka gwiazda
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOskarżał zabójców ks. Popiełuszki, zamordowano mu matkę. Kim był Krzysztof Piesiewicz? »
Zobacz
|
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj