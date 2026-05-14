Krzysztof Piesiewicz nie żyje

Informacja o śmierci Krzysztofa Piesiewicza obiegła media w czwartek, 14 maja. Polityk, adwokat, znany również jako scenarzysta i współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego, zmarł w wieku 80 lat.

Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina - napisała Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, na platformie X.

Krzysztof Piesiewicz oskarżał zabójców ks. Popiełuszki

Krzysztof Piesiewicz przez lata współpracował z Krzysztofem Kieślowskim. Wspólnie stworzyli m.in. "Dekalog", "Podwójne życie Weroniki", czy trylogię "Trzy kolory".

Zanim trafił do polityki i przez 16 lat zasiadał w Senacie RP, był adwokatem "Solidarności". Brał udział w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki jako oskarżyciel posiłkowy. Bronił także pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Brutalnie zamordowano mu matkę

Gdy w Polsce 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze wolne wybory, jego matka Aniela została brutalnie zamordowana. Ciało kobiety zostało skrępowane w taki sam sposób, w jaki zrobiono to z ciałem Jerzego Popiełuszki.

Skandal przerwał karierę Krzysztofa Piesiewicza

Karierę Krzysztofa Piesiewicza przerwał skandal, który wybuchł w 2009 roku. Prasę obiegły zdjęcia, na których widać jak wciąga biały proszek. Senator broniąc się, twierdził, że nie są to narkotyki, ale leki.

W grudniu 2013 sąd rejonowy uniewinnił go od popełnienia wszystkich siedmiu zarzucanych mu czynów m.in. posiadania narkotyków i próby nakłonienia do ich zażycia. Ostatecznie w maju 2018 został prawomocnie uniewinniony również od tych czynów, co zakończyło całe postępowanie.

Jako scenarzysta był wiele razy nagradzany na festiwalach filmowych. Za scenariusz do filmu "Trzy kolory. Czerwony" otrzymał nominację do Oscara. W 2013 roku ukazał się w formie książkowej wywiad rzeka z Krzysztofem Piesiewiczem pt. "Skandalu nie będzie", autorstwa Michała Komara