Policzek dla kanclerza Niemiec. Zaproszenie z USA dostał tylko prezydent Francji

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:05
Friedrich Merz/PAP/EPA
Spośród europejskich przywódców nieoficjalne zaproszenie na obchody 250. rocznicy niepodległości USA otrzymał dotąd jedynie prezydent Francji Emmanuel Macron; niemieccy politycy najwyższego szczebla, w tym kanclerz Friedrich Merz, nie zostali zaproszeni – powiadomił niemiecki tygodnik "Der Spiegel".

Tygodnik powołał się na informacje uzyskane od kilku europejskich dyplomatów.

Zamieszanie wokół zaproszeń na uroczystości

Ani Biały Dom, ani Pałac Elizejski nie odpowiedziały na zapytanie "Spiegla" dotyczące zaproszenia na uroczystości dla Macrona.

"Der Spiegel" zaznaczył, że nie można wykluczyć, iż oficjalne zaproszenia na obchody 250. rocznicy niepodległości USA jeszcze zostaną wysłane. Jednak – jak powiedział tygodnikowi jeden z europejskich dyplomatów – kalendarze spotkań szefów państw i rządów na najbliższe miesiące są, zasadniczo, ustalane z dużym wyprzedzeniem. Dodał, że ze względu na napięty harmonogram w najbliższym czasie, związany m.in. ze szczytem G7 we Francji (15–17 czerwca) i szczytem NATO w Turcji (7-8 lipca), odmowa udziału w uroczystościach wydaje się mało prawdopodobna.

Gdyby termin był już zarezerwowany, większość z nich prawdopodobnie zmieniłaby plany, by nie urazić niepotrzebnie prezydenta USA – wyjaśnił dyplomata.

Ochłodzenie relacji na linii Merz – Trump po krytyce USA

"Der Spiegel" zwrócił uwagę, że ewentualny brak zaproszenia kanclerza Merza i niemieckich polityków może mieć związek z krytycznymi wypowiedziami prezydenta USA pod adresem Niemiec w ostatnich dniach. Amerykański przywódca zarzucił sojusznikom z NATO niewystarczające wsparcie w wojnie przeciwko Iranowi. Ponadto, krótko po tym, gdy Merz skrytykował USA za tę wojnę, Pentagon ogłosił wycofanie z Niemiec 5 tys. amerykańskich żołnierzy oraz rezygnację z rozmieszczenia systemów Typhon, służących do wystrzeliwania m.in. pocisków Tomahawk.

250. rocznica niepodległości USA

4 lipca to w USA tradycyjnie jedno z najważniejszych świąt narodowych. W tym roku data ta będzie miała szczególne znaczenie ze względu na przypadające w tym czasie obchody 250. rocznicy niepodległości USA od Wielkiej Brytanii.

Źródło PAP
