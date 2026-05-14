Znaczące szczegóły rozmowy Xi z Trumpem. Te słowa nie padły publicznie

Słowa te nie padły podczas części spotkania otwartej dla mediów.

Xi: To dobra wiadomość dla Chin, USA i całego świata

Xi dodał także, że zespoły handlowe z Chin i USA osiągnęły w środę podczas negocjacji "całościowo pozytywne i wyważone rezultaty", co ocenił jako "dobrą wiadomość dla mieszkańców obu krajów i dla świata" – przekazała Xinhua.

Xi: Chiny i USA powinny być partnerami, a nie rywalami

W trakcie początkowej części spotkania w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie Xi podkreślał wagę relacji chińsko-amerykańskich dla świata. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na "nowym rozdrożu" i zachodzą na nim "głębokie zmiany". Wyraził przekonanie, że Chiny i USA powinny być partnerami, a nie rywalami.

Jak podała agencja Reutera, jeszcze w trakcie trwania spotkania Xi z Trumpem, władze ChRL odnowiły licencje na import dla setek zakładów przetwarzania wołowiny, otwierając drogę do zwiększonego eksportu amerykańskiego mięsa do Chin.

W środę delegacja USA pod przewodnictwem ministra finansów Scotta Bessenta spotkała się w Korei Południowej z zespołem chińskim, któremu przewodził wicepremier He Lifeng. Rozmowy poprzedzały szczyt Trump-Xi w Pekinie i według państwowych chińskich mediów były "szczere i dogłębne".

Potencjalne przedłużenie rozejmu w wojnie handlowej

Kwestie handlowe mają być motywem przewodnim pierwszej wizyty Trumpa w Chinach od 2017 roku. Prezydentowi USA towarzyszy w Pekinie delegacja szefów wielkich amerykańskich koncernów, w tym Tesli, Apple, Mety, Blackrock, Nvidii i Boeinga.

Wśród spodziewanych tematów rozmów Trumpa z Xi jest potencjalne przedłużenie rozejmu w dwustronnej wojnie handlowej, zawartego podczas ich ostatniej rozmowy jesienią 2025 roku. Poruszone mogą zostać również kwestie ograniczeń w eksporcie amerykańskich układów scalonych do Chin i chińskich metali ziem rzadkich do USA.