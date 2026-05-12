Stanisława Celińska nie żyje. Aktorka a w ostatnich latach artystka, która zasłynęła swoimi wzruszającymi piosenkami, odeszła w wieku 79 lat. Stanisława Celińska od lat cieszyła się wielkim uznaniem krytyków oraz publiczności.

Informacja o jej śmierci pojawiła się w mediach społecznościowych a dokładnie na profilu artystki. Poruszający wpis opublikowała Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil artystki.

Stanisława Celińska nie żyje. "Była Wspaniałym Człowiekiem"

Szanowni Państwo, Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym, jakiego znałam…. Wierzę Kochana, że jak śpiewałaś: "Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy. Lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają. To każda godzina nadzieją otula mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy. Lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają. To w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie…" Joanna Trzcińska – prowadząca ze Stasią ten profil - czytamy.

Kim była Stanisława Celińska?

Jako dziecko występowała podczas kościelnych jasełek. Stanisława Celińska, gdy miała 12 lat, zainspirowana książką o aktorce Helenie Modrzejewskiej, podjęła decyzję, że zostanie aktorką. Występowała m.in. w Teatrze Współczesnym, Dramatycznym, Studio, Kwadrat. Grała także w filmach i serialach m.in. "Nie ma róży bez ognia", "Alternatywy 4", "Zaklęte rewiry", "Noce i dnie". "Pieniądze to nie wszystko". W ostatnich latach śpiewała a jej płyty miały szerokie grono odbiorców. Wydała płyty takie jak "Atramentowa", "Malinowa" "Jesienna".