"Wojna zbliża się do końca". Pieskow mówi o porozumieniu z Ukrainą

Pieskow oświadczył, że "Rosja z zadowoleniem przyjmuje amerykańskie wysiłki mediacyjne" i powtórzył stanowisko Putina, że konflikt może zostać przerwany w każdej chwili, "jeśli Ukraina i prezydent Zełenski podejmą odpowiednią decyzję". Podkreślił jednak, że w tej chwili nie ma sensu mówić o jakichkolwiek szczegółach - podaje agencja Reutera.

Pieskow przypomniał, że zawieszenie broni obowiązujące w dniach 9-11 maja dobiegło końca. Powiedział, że "specjalna operacja wojskowa - jak rosyjska propaganda określa wojnę w Ukrainie - trwa.

"Putin gotowy do spotkania z Zełenskim"

Rzecznik Kremla powiedział też, że Władimir Putin jest gotowy do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, ale tylko w Moskwie. Podkreślił, że inna lokalizacja możliwa jest tylko po zakończeniu wojny. W każdym innym przypadku spotkanie ma sens tylko wtedy, gdy proces zostanie w pełni sfinalizowany - mówił.

Pieskow stwierdził po raz kolejny, że wojna w Ukrainie może dobiec końca, a do porozumienia może dojść "w każdej chwili", jeśli tylko Kijów "weźmie odpowiedzialność i podejmie niezbędną decyzję". Decyzje, jakie trzeba podjąć, są dobrze znane Kijowowi - przekonywał.

Putin o zakończeniu wojny

Rzecznik Kremla powtórzył słowa Putina, który w sobotę, podczas obchodów Dnia Zwycięstwa, powiedział że według niego konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Dodał, że jest gotowy na bezpośrednie rozmowy z Zełenskim, ale w stolicy Rosji. Każdy, kto chce się ze mną spotkać, musi przyjechać do Moskwy – powiedział. Jak powiedział możliwe byłoby spotkanie z Zełenskim "w kraju trzecim", gdyby zawarte zostało "długotrwałe porozumienie pokojowe".

Pytany o ewentualne spotkanie z Zełenskim stwierdził, że jest gotowy na rozmowy w stolicy Rosji. Nie odmówiłem. Nie proponuję tego spotkania, ale jeśli ktoś to zrobi, proszę pozwolić tym, którzy chcą się spotkać, przyjechać do Moskwy, a my się spotkamy - powiedział.

Rosja coraz słabsza

Jak wynika z marcowego raportu OSW pt. Słabe punkty Rosji, od początku stycznia do końca marca w Rosji zanotowano po raz pierwszy od kilku lat spadek PKB, a deficyt budżetowy osiągnął wskaźniki planowane na cały bieżący rok. Nominalne wydatki budżetowe w 2025 r. były bowiem prawie dwa razy wyższe, niż te zrealizowane w 2021 r., czyli przed wybuchem pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Bezpieczeństwo wewnętrzne i obrona narodowa pochłonęły w 2025 r. co najmniej 45 proc. całości wydatków, wobec 24 proc. w 2021 r.

Putin i jego administracja tracą także poparcie społeczne. Sondaże - jak ocenił ekspert - nie są w Rosji godne zaufania, ale pokazują pewne trendy, a te są obecnie dla władzy negatywne. Choć poparcie dla Putina nadal jest wysokie, to w porównaniu z ostatnim półroczem spadło o 8 punktów procentowych.

Eksperci powątpiewają w oświadczenia Kremla

Amerykański analityk Paul Goble twierdzi, że tezy Putina o końcu wojny nie są prawdziwym sygnałem pokojowym. Jego zdaniem Goble'a twierdzenia Putina o końcu wojny to część jego taktyki politycznej. Jak twierdzi ekspert, Putin próbuje: uspokoić Rosjan po okrojonej paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa, zyskać na czasie, zmylić zachodnią opinię publiczną oraz osłabić poparcie dla Ukrainy.