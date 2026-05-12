Dziennik Gazeta Prawana logo

Trump chce przyłączyć Wenezuelę do USA. Zdecydowana reakcja prezydent Rodriguez

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 06:50
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Trump chce przyłączyć Wenezuelę do USA. Zdecydowana reakcja prezydent Rodriguez
Trump chce przyłączyć Wenezuelę do USA. Zdecydowana reakcja prezydent Rodriguez/PAP/EPA
Donalda Trump wpadł na kolejny kontrowersyjny pomysł. Powiedział, że rozważa przyłączenie Wenezueli do Stanów Zjednoczonych. Słowa przywódcy USA spotkały się ze stanowczą reakcją Delcy Rodriguez. Pełniąca obowiązki prezydenta tego kraju zdecydowanie odrzuciła taką możliwość.

Trump twierdzi, że Wenezuela go kocha

Rodriguez podkreśliła, że Wenezuela "nie jest kolonią, lecz wolnym krajem". Będziemy dalej bronić naszej integralności, suwerenności, niepodległości i naszej historii - oświadczyła Rodriguez, która przejęła obowiązki prezydenta w styczniu, po obaleniu dotychczasowego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro przez siły zbrojne USA.

Donald Trump leci do Chin. Wśród tematów wizyty wsparcie dla Rosji
Donald Trump leci do Chin. Wśród tematów wizyty wsparcie dla Rosji

Donald Trump powiedział wcześniej w poniedziałek w rozmowie telefonicznej ze stacją Fox News, że "poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem" USA. Utrzymywał przy tym, że "Wenezuela kocha Trumpa".

Telewizja nie podała szerszego kontekstu tych słów, jednak prezydent USA po odsunięciu od władzy Maduro wielokrotnie czynił aluzję i żarty o możliwej aneksji Wenezueli. Wcześniej w podobny sposób wypowiadał się też o Kanadzie.

Wenezuela nie uznaje jurysdykcji Trybunału

Rodriguez przemawiała w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości (MTS) w Hadze, gdzie toczy się postępowanie w sprawie sporu granicznego pomiędzy Wenezuelą a Gujaną o region Esequibo. U wybrzeży tego regionu, kontrolowanego przez Gujanę, odkryto w ostatnich latach bogate złoża ropy naftowej, a Wenezuela rości sobie do niego pretensje.

Gujana wniosła do MTS o potwierdzenie decyzji arbitrażu z końca XIX wieku, która jest podstawą przynależności regionu do tego państwa. Wenezuela podkreśla, że nie uznaje jurysdykcji Trybunału w tej sprawie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald TrumpUSATrumpwenezuela
Powiązane
Donald Trump
Trump o kulisach uwolnienia Poczobuta. "Mój przyjaciel Nawrocki poprosił mnie o pomoc"
Donald Trump
Trump: Nawrocki jest fighterem. Być może przeniosę żołnierzy z Niemiec do Polski
Trump
Trump ogłasza zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą. Podaje warunki
Trump zaskoczony cenami biletów na mundial. "Nie zapłaciłbym takiej sumy"
Trump zaskoczony cenami biletów na mundial. "Nie zapłaciłbym takiej sumy"
US President Trump meets UFC fighters at the White House
Wymiana ognia między Iranem a USA. Trump: To miłosne stuknięcie
Donald Trump
Nagły zwrot w sprawie Cieśniny Ormuz. Trump zapowiada "bombardowania o większej intensywności"
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrump chce przyłączyć Wenezuelę do USA. Zdecydowana reakcja prezydent Rodriguez »
Zobacz
|
"Save Me"
Niezwykle mocny serial kryminalny w Polsce. Najnowsze odcinki ekranizacji bestsellera
800 zł 800+ 800 plus pieniądze złotówki
800 plus dla seniora. Będzie dodatek do emerytury za wychowanie dzieci?
Nowa Toyota RAV4 reflektor
Nowa Toyota wjeżdża do Polski. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Nowe ceny paliw 12 maja benzyna 95 diesel cena
Koniec limitu cen na stacjach paliw w Polsce. Tyle zapłacisz za benzynę i LPG od 12 maja
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Polish,Banknotes,Of,One,Hundred,And,Two,Hundred,Zlotys,,Randomly
Koniec 800 plus oraz 13. i 14. emerytury? Sejm zdecydował
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj