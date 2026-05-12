Eurowizja 2026 w tym roku odbywa się w Wiedniu, w Austrii. W tym roku Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Polska kandydatka wykona piosenkę "Pray". Widzowie zobaczą dwa półfinały oraz najważniejszy moment, czyli finał podczas którego poznamy zwycięzcę Eurowizji 2026.

Eurowizja 2026. Które kraje zrezygnowały z udziału?

W tym roku nie obyło się bez kontrowersji. Z udziału w Eurowizji zrezygnowało pięć krajów. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Powodem takiej decyzji było dopuszczenie do udziału w konkursie - Izraela.

Eurowizja 2026. Kto wystąpi w I półfinale?

Pierwszy półfinał Eurowizji 2026 odbędzie się we wtorek (12 maja). Wtedy też wystąpi reprezentantka Polski, czyli Alicja Szemplińska. Polka ma numer 14. Oto lista wszystkich wykonawców I półfinału:

1. Mołdawia - Satoshi ("Viva, Moldova!")

2. Szwecja - Felicia ("My System")

3. Chorwacja - Lelek ("Andromeda")

4. Grecja - Akylas ("Ferto")

5. Portugalia - Bandidos do Cante ("Rosa")

6. Gruzja - Bzikebi ("On Replay")

7. Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen ("Liekinheitin")

8. Czarnogóra - Tamara Zivković ("Nova zora")

9. Estonia - Vanilla Ninja ("Too Epic to Be True")

10. Izrael - Noam Bettan ("Michelle")

11. Belgia - Essyla ("Dancing on the Ice")

12. Litwa - Lion Ceccah ("Sólo quiero más")

13. San Marino - Senhit ("Superstar")

14. Polska - Alicja Szemplińska ("Pray")

15. Serbia - Lavina ("Kraj mene")

Eurowizja 2026. Kto wystąpi w II półfinale?

Drugi półfinał Eurowizji 2026 odbędzie się w czwartek (14 maja). Na scenie w Wiedniu wystąpią:

1. Bułgaria - Dara ("Bangaranga")

2. Azerbejdżan - Jiva ("Just Go")

3. Rumunia - Alexandra Capitanescu ("Choke Me")

4. Luksemburg - Eva Marija ("Mother Nature")

5. Czechy - Daniel Zizka ("Crossroads")

6. Armenia - Simón ("Paloma Rumba")

7. Szwajcaria - Veronica Fusaro ("Alice")

8. Cypr - Antigoni - ("Jalla")

9. Łotwa - Atvara - ("Ena")

10. Dania - Soren Torpegaard Lund ("For vi gar hjem")

11. Australia - Delta Goodrem ("Eclipse")

12. Ukraina - Leléka ("Ridnym")

13. Albania - Alis ("Nan")

14. Malta - Aidan ("Bella")

15. Norwegia - Jonas Lovv ("Ya Ya Ya").

Eurowizja 2026. Kiedy, gdzie i o której oglądać?

W finale wystąpią również reprezentanci założycieli konkursu, czyli Włochy, Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja, a także Austria, która jest tegorocznym gospodarzem.

Półfinały oraz finał Eurowizji 2026 będzie transmitować TVP1. Konkurs Eurowizji będzie można również oglądać na platformie TVP VOD, a także oficjalnym kanale konkursu na YouTube.

Pierwszy półfinał Eurowizji odbędzie się 12 maja, drugi jest zaplanowany na 14 maja. Finał to 16 maja. Transmisja rozpocznie się o godz. 21.00.