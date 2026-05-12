Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych i kontrowersyjnych jasnowidzów w Polsce. Nie tylko pomaga w poszukiwaniu zaginionych osób, ale od pewnego czasu dzieli się w sieci wizjami dotyczącymi polityki a także wydarzeń w Polsce i na świecie.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Przewidział wygraną Nawrockiego

Jasnowidz z Człuchowa na nagraniach, które zamieszcza na Youtubie mówi o swoich wizjach dotyczących wojny w Ukrainie czy tej na Bliskim Wschodzie. Nie stroni też od przepowiedni dotyczących polskiej polityki. Gdy trwały wybory prezydenckie 2025 przewidział, że to nie Rafał Trzaskowski, ale Karol Nawrocki będzie zwycięzcą.

Prezydentura Karola Nawrockiego będzie burzliwa. Nie dlatego, że on będzie podejmował burzliwe czyny, tylko dlatego, że żyjemy w burzliwych czasach. Trwa trzecia wojna światowa. Ona na razie rozgrywa się na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, ale nie jest wykluczone, że Polska w jakiś sposób zostanie wciągnięta w tę wojnę - przepowiadał latem 2025 roku jasnowidz Jackowski.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Dojdzie do zmiany prezydenta

W jednej z zamieszczonych w sieci wizji opowiedział o tym, co będzie się działo z Polską w 2026 roku. Wspominał również o tym, że 2028 rok przyniesie wydarzenia o wyjątkowej, przełomowej skali. To wtedy ma jego zdanie dojść do globalnych procesów, które znacząco zmienią układ sił i sposób życia całych społeczeństw.

Jasnowidz Jackowski wieszczy, że w 2028 roku dojdzie do zmiany na stanowisku głowy państwa w Polsce. Jego zdaniem będzie to nowa postać. Jasnowidz z Człuchowa stworzył nawet jego rysopis. Nie widzę obecnego prezydenta, choć chyba jeszcze powinien rządzić - stwierdza jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. "Szczupły człowiek w okularach"

Mówi, że widzi "szczupłego człowieka w okularach". To on ma zastąpić Karola Nawrockiego. Kto to może być? Taki rysopis pasuje zarówno do Mateusza Morawieckiego, jak też Szymona Hołowni a nawet Włodzimierza Czarzastego. Być może ta wizja dotyczy zupełnie nowej postaci, która pojawi się w świecie polityki.

Warto przy tym pamiętać, że to jedynie wizja a nie prawda. I jak mówią słowa piosenki: "Wszystko się może zdarzyć...".