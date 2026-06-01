Pokolenie Z ma nowe, zaskakujące hobby. Wzrost zainteresowania o ponad 1000 procent

Weronika Papiernik
Weronika Papiernik
dzisiaj, 16:23
Obserwowanie ptaków jest drugą najszybciej rozwijającą się pasją Pokolenia Z w Wielkiej Brytanii, zaraz po tworzeniu biżuterii. Jak wynika z najnowszego badania opublikowanego przez RSPB, od 2018 roku ogólne zainteresowanie tym hobby wzrosło o 47 proc. a wśród samych młodych ludzi (w wieku 16-29 lat) odnotowano skok aż o 1088 proc. Eksperci podkreślają, że "birdwatching" przestał być niszowym zajęciem i przyciąga coraz młodszą, bardziej zróżnicowaną grupę odbiorców, szukających kontaktu z naturą.

Z najnowszych, długofalowych badań przeprowadzonych na grupie ponad 24 000 osób wynika, że od 2018 roku ogólne zainteresowanie podglądaniem ptaków w Wielkiej Brytanii wzrosło o 47 proc.. Co ciekawe, dla Pokolenia Z stało się ono drugą najszybciej rozwijającą się pasją - młodzi ludzie częściej wybierają już tylko własnoręczne tworzenie biżuterii.

Obserwowanie ptaków. Nowe hobby Pokolenia Z

Dane opublikowane przez RSPB (Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, pochodzące z raportu Fifty5Blue) wskazują, że w Wielkiej Brytanii już blisko 750 000 przedstawicieli Pokolenia Z (w wieku 16-29 lat) regularnie chwyta za lornetki. To imponujący wzrost aż o 1088 proc. w porównaniu z rokiem 2018.

Jak to możliwe, że generacja wychowana ze smartfonem w ręku nagle masowo ruszyła do lasów? Kluczem okazały się media społecznościowe i potrzeba psychicznego resetu. Młodzi pasjonaci nie tylko podglądają przyrodę, ale dzielą się swoją wiedzą i zachwytem na TikToku czy Instagramie, odczarowując stare hobby.

Kiedy obserwuję ptaki, nie myślę o niczym innym - to chwila spokoju i sposób na ponowne połączenie się z naturą i samą sobą - tłumaczy 24-letnia Jess Painter z Młodzieżowej Rady RSPB. Poświęcając chwilę na ciekawość, obserwowanie, słuchanie i naukę, otwierasz się na niezliczone, małe chwile zachwytu - dodaje.

Molly Brown, doradczyni ds. dzikiej przyrody w RSPB, dodaje, że birdwatching stał się rozrywką demokratyczną i inkluzywną. To coś, co każdy może zrobić, niezależnie od wiedzy. Zainspiruje cię do wyjścia na zewnątrz, do ćwiczeń i generalnie do zwolnienia tempa, co każdemu może przynieść korzyści - ocenia.

Ptaki łączą pokolenia

Choć to "Zetki" są absolutnymi liderami wzrostów, miłość do natury zaraża wszystkich:

  • Milenialsi: wzrost o 216 proc. od 2018 roku.
  • Pokolenie X: wzrost o 66 proc.

Eksperci z RSPB zachęcają, aby choć raz zrezygnować z dłuższego snu i ustawić budzik wcześniej. Najlepszy moment na ptasi koncert zaczyna się około 45 minut przed świtem, kiedy powietrze jest jeszcze nieruchome, a światło przyćmione. Można go słuchać wszędzie - w rezerwacie, w lesie, nad rzeką, a nawet przez otwarte okno we własnej sypialni.

Hormon szczęścia i sprawny mózg

Dlaczego ptasi śpiew tak dobrze na nas działa? Odpowiedź kryje się w biologii i naszej ewolucji. Dr Amir Khan, prezes RSPB, podkreśla, że słuchanie ptaków o świcie stymuluje wydzielanie hormonu szczęścia i błyskawicznie poprawia samopoczucie. Ludzie podświadomie dążą do kontaktu z naturą, ponieważ ewoluowaliśmy w jej otoczeniu przez tysiąclecia. Słyszenie drozda czy kosa to jedna z najczystszych, pierwotnych radości.

Najnowsze badania dowodzą również, że regularna obserwacja ptaków i skupianie uwagi na detalach środowiska potrafi spowolnić procesy starzenia się mózgu i spadek funkcji poznawczych.

