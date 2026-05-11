Dziennik Gazeta Prawana logo

Przemysław Czarnek starł się z dziennikarzami. Pytania o Zbigniewa Ziobrę wywołały burzę

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 12:27
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek/PAP
Podczas gdy Zbigniew Ziobro potwierdza swój pobyt w USA jako "komentator polityczny", Przemysław Czarnek ostro reaguje na pytania o wyjazd partyjnego kolegi. Na konferencji zatytułowanej "Alarm budżetowy", zamiast o finansach, poseł PiS musiał tłumaczyć się z podróży byłego ministra sprawiedliwości. Czarnek nie tylko nazwał sprawę Ziobry "trzeciorzędną", ale również zaatakował dziennikarzy TVN24 i Radia ZET, sugerując, że działają na polityczne zlecenie.

Przemysław Czarnek zwołał konferencję prasową pod hasłem "Alarm budżetowy. Gdzie są pieniądze Polaków?". Polityk chciał rozmawiać o stratach spółek Skarbu Państwa i rosnącym zadłużeniu kraju. Dziennikarze mieli jednak inne plany. Największe emocje wzbudziła nie sytuacja budżetowa, a ostatnie doniesienia o Zbigniewie Ziobrze.

Były minister sprawiedliwości potwierdził bowiem na antenie Telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Czarnek, dopytywany o tę sprawę, początkowo próbował ignorować temat, ale ostatecznie przeszedł do ostrego kontrataku słownego.

Ziobro jako "dziennikarz" w USA

Sprawa wyjazdu Zbigniewa Ziobry budzi kontrowersje głównie ze względu na charakter jego podróży. Jak ustalił Onet, a co pośrednio potwierdziła Telewizja Republika, polityk otrzymał wizę dziennikarską. Stacja ogłosiła go swoim "komentatorem politycznym", co ułatwiło mu wjazd do USA.

Dla opinii publicznej i dziennikarzy obecnych na konferencji Czarnka wygląda to na ucieczkę przed odpowiedzialnością polityczną w kraju. Przemysław Czarnek kategorycznie jednak odrzucił taką interpretację. Podkreślił, że Ziobro przebywa za granicą całkowicie legalnie i nie ma mowy o żadnym unikaniu wymiaru sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro namierzony w USA. Aleksander Kwaśniewski: To śmierdzi z daleka
Zbigniew Ziobro namierzony w USA. Aleksander Kwaśniewski: To śmierdzi z daleka

Czarnek uderza w media: Czy Wam kazali?

Gdy reporterzy Radia ZET i TVN24 zaczęli dopytywać, czy wyjazd Ziobry nie razi posła PiS, Czarnek stracił cierpliwość. Zamiast merytorycznej odpowiedzi, zaatakował dziennikarzy pytaniami o ich motywacje. Państwo robicie to z własnej nieprzymuszonej woli, czy wam kazali? - rzucił w stronę reporterów.

Polityk ironizował również z rzekomej współpracy między redakcjami, sugerując, że TVN24 "wspomaga" Radio ZET w zadawaniu niewygodnych pytań. Według Czarnka, dociekanie przyczyn wyjazdu lidera Suwerennej Polski to działanie na szkodę debaty o istotniejszych problemach państwa.

Czarnek: Ziobro poleciał do USA, bo poleciał

Poseł PiS konsekwentnie umniejszał znaczenie podróży swojego kolegi. Dla niego kluczowym tematem pozostaje gospodarka, którą obecny rząd ma doprowadzać do ruiny. Państwo mnie pytacie, dlaczego Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Bo poleciał - uciął krótko polityk, dodając, że sam również był w Stanach w ubiegłym tygodniu i nikt nie robił z tego sensacji.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Onet
Tematy: wizaUSAZbigniew ZiobroPrzemysław Czarnek
Powiązane
Ziobro
Wiadomo, czym się będzie zajmował Ziobro w USA. "To dla mnie zaszczyt"
Ziobro w USA mieszka u Adamka? Były pięściarz wyjaśnił sytuację
Ziobro w USA mieszka u Adamka? Były pięściarz wyjaśnił sytuację
Ziobro
Zbigniew Ziobro potwierdza, że jest w USA. Drwi z Tuska i Żurka: zagubieni
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrzemysław Czarnek starł się z dziennikarzami. Pytania o Zbigniewa Ziobrę wywołały burzę »
Zobacz
|
Close-up,Of,Scrambled,Eggs,Being,Cooked,In,A,Frying,Pan
Dodaj to do jajecznicy zamiast cebuli. To warzywo podkręci jej smak
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to czeski pocisk. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Ile kosztuje?
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz ściereczkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy trik na smugi i tłuste plamy
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Jadą 125 km/h, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj