Zbigniew Ziobro w USA

Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i wylądował w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę były minister sprawiedliwości na antenie Telewizji Republika potwierdził, że przebywa w USA.

Były prezydent skomentował te działania.

Trzeba to zostawić prawu, a nie polityce. W rozmowach politycznych bym nie przesadzał z tym tematem, ale na marginesie wspominał, że sprawa z polskiego punktu widzenia jest poważna. Były minister sprawiedliwości jest oskarżony o niemałe przestępstwa. Trzeba o tym mówić, nie oczekując nadmiernych reakcji ze strony USA - ocenił Aleksander Kwaśniewski.

Polityk powiedział, że Zbigniew Ziobro w USA musi mieć dobrych adwokatów, podobnie jak polski rząd, który będzie żądał ekstradycji. Nie można odpuszczać, bo opinia publiczna oczekuje działań. Nie możemy czekać na koniec kadencji Donalda Trumpa. Nie czyniłbym jednak tej sprawy centralną kwestią w relacjach polsko-amerykańskich - dodał.

Decyzja ma charakter polityczny i ma związek z dramatycznym podziałem w Polsce. Administracja Trumpa gra w jedną stronę, czyli z prezydentem Nawrockim i twardą prawicą - komentował Kwaśniewski.

Kwaśniewski: Ziobro jest niewygodny dla PiS-u

Dziennikarz TVN24 zapytał byłego prezydenta, czy według niego, Zbigniew Ziobro pojawi się w Polsce przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. Kosztowne procedury prawne będą trwały. Nic tu się nie wydarzy nagle. Były minister sprawiedliwości będzie czekał na wybory w Polsce, których wynik będzie z jego punktu widzenia zasadniczy. Wybory w USA są później - tłumaczył.

Zbigniew Ziobro jest niewygodny dla PiS-u i prawicy, ponieważ ucieka od odpowiedzialności. W tym nie ma postawy dobrego prawnika i odpowiedzialnego polityka. Ucieczka jest ucieczką. Tym bardziej, że jego czyny nie są zagrożone jakimiś drastycznymi karami, ponieważ nie odbyłby jej w łagrze - powiedział Kwaśniewski.

Według polityka, z punktu widzenia obozu rządzącego, ta ucieczka to "mocny argument w kampanii wyborczej pod tytułem: jesteście tymi, którzy kradli i tymi, którzy nie mają odwagi odpowiedzieć za te czyny". Najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości nie wraca do swojego kraju. To śmierdzi z daleka - wyjaśnił.

Żurek o wniosku o ekstradycję Ziobry

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Zapowiedział, że złoży wniosek o ekstradycję Ziobry z USA.