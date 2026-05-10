Zbigniew Ziobro potwierdza, że jest w USA. Drwi z Tuska i Żurka: zagubieni

Beata Zatońska
dzisiaj, 20:34
Jestem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przyleciałem - powiedział w niedzielę na antenie telewizji Republika Zbigniew Ziobro. To pierwsza wypowiedź byłego ministra sprawiedliwości po tym, jak ujawniono, że prawdopodobnie przebywa on w tym kraju.

Zbigniew Ziobro  w niedzielę po godz. 20 był gościem telewizji Republika. Na antenie tej stacji przyznał, że  przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jak dodał, przyleciał do tego kraju jeszcze w sobotę.

Zbigniew Ziobro zachwala USA 

W swojej wypowiedzi Ziobro zachwalał USA. "Poruszam się po raz trzeci po USA. To niezwykle złożony, piękny kraj, najsilniejsza demokracja świata, nas sojusznik wobec tych zagrożeń coraz bardziej niepewnego i niebezpiecznego świata" - mówił były minister sprawiedliwości, dodając, że do USA "warto przyjechać", jeżeli tylko ma się taką możliwość.

Ziobro uderza w Tuska i Żurka

Ziobro uderzył bezpośrednio w rząd  Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości  Waldemara Żurka. Jak stwierdził, są "zagubieni". Odnosząc się do deklaracji prokuratora generalnego, który zapowiedział, że będzie ubiegał o ekstradycję Ziobry, sam zainteresowany stwierdził, że kiedy przebywał w Budapeszcie, to również "wytoczono wobec niego te działa, które były zapowiedzią kolejnego taktycznego łamania prawa".

Ziobro twierdzi, że wcale nie ucieka

"Wbrew temu, co ta propaganda głoszona przez stronników Donalda Tuska, nieustannie powtarza, że ja rzekomo uciekłem, nagle wyjechałem z kraju, to jest nieprawda. Przebywałem na legalnej, ogłoszonej miesiąc wcześniej konferencji prasowej w Budapeszcie, nawiasem mówiąc poświęconej bezprawiu i łamaniu standardów państwa prawa przez rząd Donalda Tuska i Unię Europejską" - powiedział Ziobro.

Ziobro: przed każdym sądem stanę chętnie

"Przed każdym sądem chętnie stanę, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym" - powiedział w niedzielę w TV Republika były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który od soboty przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Żurek zapowiada wniosek o ekstradycję Ziobry

W niedzielę wieczorem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Zapowiedział też wniosek o ekstradycję Ziobry z USA.

Ziobro od początku 2026 r. był objęty ochroną międzynarodową na Węgrzech

Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro opuścił Polskę i przebywa w Budapeszcie. Na początku 2026 r. poinformowano, że polityk otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

