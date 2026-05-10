Kaczyński pomylił się ws. Przemysława Czarnka. Jego na premiera chcą Polacy [SONDAŻ]

Przemysław Czarnek został oficjalnie wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego w marcu 2026 roku jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera, mający poprowadzić partię do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Były minister edukacji ma być wygrać konfrontację z rządem Donalda Tuska, co budzi skrajne emocje i szerokie dyskusje polityczne. Czarnek wchodził już w przeszłości w skład rządu - w gabinecie Mateusza Morawieckiego pełnił rolę ministra edukacji i nauki (w latach 2020-2023).

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zestawilono dwóch kluczowych polityków Prawa i Sprawiedliwości - Przemysława Czarnka oraz Mateusza Morawieckiego. To pierwszego z nich prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazał jako czarnego konia w wyborach na szefa rządu. Zapytaliśmy Polaków, który byłby lepszym kandydatem na premiera z ramienia PiS.

Miażdżąca przewaga nad Przemysławem Czarnkiem

Zwycięzcą okazał się były premier. Mateusz Morawiecki uzyskał 44,7 proc. wskazań, podczas gdy Przemysław Czarnek 22,8 proc. To niemal dwukrotna przewaga. Aż 32,5 proc. respondentów nie miało zdania.

Tu przegrywa były premier

A czego chcieliby wyborcy Prawa i Sprawiedliwości? W elektoracie opozycji (PiS, obie Konfederacje, Lewica) przewaga Morawieckiego również jest widoczna: 42 proc. wobec 39 proc. dla Czarnka. 19 proc. badanych nie potrafiło wskazać lepszego kandydata.