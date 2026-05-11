Dziennik Gazeta Prawana logo

Zbigniew Ziobro w USA. Czy to ten tajemniczy dokument umożliwił mu wyjazd?

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 15:03
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro w USA. Czy to ten tajemniczy dokument umożliwił mu wyjazd?/Agencja Gazeta
Zbigniew Ziobro przebywa w USA, choć od grudnia 2025 roku nie posiada polskiego paszportu. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że nie uciekł z kraju, lecz korzysta z prawa do azylu. Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur sugeruje, że polityk posługuje się tzw. paszportem genewskim, który prawdopodobnie otrzymał od byłych władz Węgier. Czym dokładnie jest Genewski Dokument Podróży, kto może go otrzymać i czy chroni on przed ekstradycją do Polski?

Zbigniew Ziobro potwierdził w niedzielę, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Polityk opuścił Węgry krótko po tym, jak rządy Viktora Orbana dobiegły końca. Były minister sprawiedliwości stanowczo odpiera zarzuty o ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Wyjaśnił, że podróżuje legalnie, korzystając z dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu.

Sytuacja jest o tyle nietypowa, że polskie władze unieważniły paszport Ziobry pod koniec 2025 roku. Szef resortu sprawiedliwości, Waldemar Żurek, zapowiedział już, że w poniedziałek złoży oficjalny wniosek o ekstradycję polityka.

Czym jest tzw. paszport genewski?

Tajemniczym dokumentem, o którym wspominają przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, jest Genewski Dokument Podróży. Choć potocznie nazywamy go paszportem, pełni on specyficzną funkcję międzynarodową.

Dokument ten otrzymują wyłącznie osoby ze statusem uchodźcy. Nie przysługuje on osobom objętym jedynie ochroną uzupełniającą. Umożliwia podróżowanie osobom, które nie mogą lub nie chcą korzystać z paszportu własnego państwa (np. z powodu prześladowań). Dokument wydaje się na 2 lata. Po tym czasie właściciel musi go wymienić.

Jak podaje Instytut Na Rzecz Państwa Prawa, "paszport genewski" zastępuje uchodźcy dokument państwowy, dając mu prawo do legalnego przekraczania granic większości krajów świata.

Włodzimierz Czarzasty zabrał głos ws. Zbigniewa Ziobry. Pogroził USA
Włodzimierz Czarzasty zabrał głos ws. Zbigniewa Ziobry. Pogroził USA

Węgierski ślad i wiza do USA

Wiceminister Dariusz Mazur wskazuje, że Ziobro najprawdopodobniej otrzymał ten dokument od poprzednich, sprzyjających mu władz Węgier. To właśnie tam polityk miał uzyskać status uchodźcy, co otworzyło mu drogę do otrzymania Genewskiego Dokumentu Podróży.

Warto jednak pamiętać, że sam "paszport genewski" nie zwalnia z obowiązku wizowego. Aby wjechać do USA, posiadacz takiego dokumentu musi przejść standardową procedurę i uzyskać tradycyjną wizę. Polskie służby sprawdzają obecnie, czy Ziobro nie starał się o wizę dziennikarską, co mogło przyspieszyć cały proces.

Czy ekstradycja z USA jest możliwa?

Polska planuje sprowadzić byłego ministra do kraju, jednak procedura ekstradycyjna nie będzie prosta. Polska musi najpierw wystąpić z formalnym wnioskiem do władz USA. Cały proces dzieli się na dwa etapy. Amerykański sąd musi uznać, że istnieją podstawy prawne do wydania oskarżonego. Ostateczną decyzję o ekstradycji podejmują władze administracyjne Stanów Zjednoczonych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Media
Tematy: USAZbigniew Ziobrowęgrypaszport
Powiązane
Spotkanie z Aleksandrem Kwa?niewskim w ramach cyklu "Okr?g?y Stó? - historie osobiste"
Zbigniew Ziobro namierzony w USA. Aleksander Kwaśniewski: To śmierdzi z daleka
Ziobro
Wiadomo, czym się będzie zajmował Ziobro w USA. "To dla mnie zaszczyt"
Ziobro w USA mieszka u Adamka? Były pięściarz wyjaśnił sytuację
Ziobro w USA mieszka u Adamka? Były pięściarz wyjaśnił sytuację
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZbigniew Ziobro w USA. Czy to ten tajemniczy dokument umożliwił mu wyjazd? »
Zobacz
|
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Policja, dowód rejestracyjny
Masz to w aucie? Pożegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Policja kontroluje kierowcę
Większość wykłada się na 4. pytaniu. Czy jesteś najlepszym kierowcą w Polsce? 7 na 10 to mistrz
Quiz. Test z geografii świata. Nie tylko podróżnik zdobędzie 7/10
Quiz. Test z geografii świata. Nie tylko podróżnik zdobędzie 7/10
800 zł 800+ 800 plus pieniądze złotówki
800 plus dla seniora. Będzie dodatek do emerytury za wychowanie dzieci?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj