Koniec rozejmu. Rosyjskie drony znów spadają na Ukrainę

Dron spadły na dach budynku mieszkalnego

Według doniesień ucierpiały również obwody sumski na północy i mikołajowski na południu. Obowiązujące od soboty zawieszenie broni wygasło w nocy z poniedziałku na wtorek.

Szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko poinformował na Telegramie, że szczątki drona spadły na dach 20-piętrowego budynku mieszkalnego w stolicy. Nie podano żadnych informacji o ofiarach ani o rozmiarach zniszczeń. Wrogie drony są obecnie nad Kijowem. Prosimy o pozostanie w domach do czasu odwołania alarmu - napisał Tkaczenko.

Rosja i Ukraina oskarżały się o naruszenia rozejmu

To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od 8 maja. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania.