Dziennik Gazeta Prawana logo

Koniec rozejmu. Rosyjskie drony znów spadają na Ukrainę

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 07:30
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Koniec rozejmu. Rosyjskie drony znów spadają na Ukrainę
Koniec rozejmu. Rosyjskie drony znów spadają na Ukrainę/PAP
Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu na terytorium naszego wschodniego sąsiada spadły drony. Wróg uderzył w stolicę kraju, Kijów, oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń.

Dron spadły na dach budynku mieszkalnego

Według doniesień ucierpiały również obwody sumski na północy i mikołajowski na południu. Obowiązujące od soboty zawieszenie broni wygasło w nocy z poniedziałku na wtorek.

Ukraina buduje potężną tarczę. Linia obrony jest widoczna z kosmosu
Ukraina buduje potężną tarczę. Linia obrony jest widoczna z kosmosu

Szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko poinformował na Telegramie, że szczątki drona spadły na dach 20-piętrowego budynku mieszkalnego w stolicy. Nie podano żadnych informacji o ofiarach ani o rozmiarach zniszczeń. Wrogie drony są obecnie nad Kijowem. Prosimy o pozostanie w domach do czasu odwołania alarmu - napisał Tkaczenko.

Rosja i Ukraina oskarżały się o naruszenia rozejmu

To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od 8 maja. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainadronyRosjawojna w Ukrainie
Powiązane
Otwarcie wicekonsulatu Ukrainy w Rzeszowie
Ukraina ostrzega Izrael. Chodzi o cichą współpracę z Rosją
Rumen Radew
Niemiecka prasa: Radew uważa, że Ukraina jest skazana na porażkę, ale nie będzie wadził UE
Pracowite dni za Strażą Graniczną. 160 prób nielegalnego przekroczenia granicy
Ukraina wydała Polsce podejrzanego, który przerzucał ludzi przez granicę białorusko-polską
Ukraina zadała bolesny cios Rosji. Uderzyła rakietami SCALP
Ukraina zadała bolesny cios Rosji. Uderzyła rakietami SCALP
Friedrich Merz i Wołodymyr Zełenski
Niemcy i Ukraina zacieśniają relacje. Podpisano ważne dokumenty
Rosja nie przestrzega rozejmu. Ukraina odnotowała 2299 naruszeń zawieszenia broni
Rosja nie przestrzega rozejmu. Ukraina odnotowała 2299 naruszeń zawieszenia broni
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKoniec rozejmu. Rosyjskie drony znów spadają na Ukrainę »
Zobacz
|
"Save Me"
Niezwykle mocny serial kryminalny w Polsce. Najnowsze odcinki ekranizacji bestsellera
800 zł 800+ 800 plus pieniądze złotówki
800 plus dla seniora. Będzie dodatek do emerytury za wychowanie dzieci?
Nowa Toyota RAV4 reflektor
Nowa Toyota wjeżdża do Polski. Jest oszczędna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Nowe ceny paliw 12 maja benzyna 95 diesel cena
Koniec limitu cen na stacjach paliw w Polsce. Tyle zapłacisz za benzynę i LPG od 12 maja
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Polish,Banknotes,Of,One,Hundred,And,Two,Hundred,Zlotys,,Randomly
Koniec 800 plus oraz 13. i 14. emerytury? Sejm zdecydował
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj