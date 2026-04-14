Ukraina zadała bolesny cios Rosji. Uderzyła rakietami SCALP

Ukraińcy uderzyli w magazyny dronów i amunicji

Ukraińscy żołnierze przeprowadzili atak na miejsca przechowywania dronów w rejonie lotniska "Donieck" na okupowanym przez Rosję terytorium w obwodzie donieckim. Atak został przeprowadzony przy użyciu pocisków manewrujących SCALP oraz kierowanych bomb lotniczych GBU-39.

Ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne ostrzelały też magazyny amunicji rosyjskiej w okolicach miejscowości Azowskie w obwodzie zaporoskim oraz Urzuf i Kułykiwskie w obwodzie donieckim. "Straty przeciwnika oraz skala wyrządzonych zniszczeń są obecnie ustalane" - czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.

Rosjanie złamali rozejm 10 721 razy

Siły Powietrzne powiadomiły, że w nocy z poniedziałku na wtorek armia rosyjska przeprowadziła atak przy użyciu czterech manewrujących pocisków lotniczych typu Ch-59/69 i 129 dronów typu Shahed, Gerber, Italmas i innych typów.

Ataki zostały wznowione przez Rosję po zakończeniu zawieszenia broni, które ogłoszono na prawosławne święta wielkanocne. W czasie wielkanocnego rozejmu rosyjscy wojskowi złamali rozejm 10 721 razy - podał w poniedziałek ukraiński Sztab Generalny.