Ukraina zadała bolesny cios Rosji. Uderzyła rakietami SCALP

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 16:44
Ukraina zadała bolesny cios Rosji. Uderzyła rakietami SCALP
Ukraina zadała bolesny cios Rosji. Uderzyła rakietami SCALP/PAP/EPA
Ukraina nie tylko się broni. Siły zbrojne naszych wschodnich sąsiadów uderzyły w szereg ważnych obiektów na terenach okupowanych przez wroga. Ataki na magazyny rosyjskich dronów bojowych wykonano przy użyciu m.in. rakiet SCALP - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińcy uderzyli w magazyny dronów i amunicji

Ukraińscy żołnierze przeprowadzili atak na miejsca przechowywania dronów w rejonie lotniska "Donieck" na okupowanym przez Rosję terytorium w obwodzie donieckim. Atak został przeprowadzony przy użyciu pocisków manewrujących SCALP oraz kierowanych bomb lotniczych GBU-39.

Ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne ostrzelały też magazyny amunicji rosyjskiej w okolicach miejscowości Azowskie w obwodzie zaporoskim oraz Urzuf i Kułykiwskie w obwodzie donieckim. "Straty przeciwnika oraz skala wyrządzonych zniszczeń są obecnie ustalane" - czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.

Rosjanie złamali rozejm 10 721 razy

Siły Powietrzne powiadomiły, że w nocy z poniedziałku na wtorek armia rosyjska przeprowadziła atak przy użyciu czterech manewrujących pocisków lotniczych typu Ch-59/69 i 129 dronów typu Shahed, Gerber, Italmas i innych typów.

Ataki zostały wznowione przez Rosję po zakończeniu zawieszenia broni, które ogłoszono na prawosławne święta wielkanocne. W czasie wielkanocnego rozejmu rosyjscy wojskowi złamali rozejm 10 721 razy - podał w poniedziałek ukraiński Sztab Generalny.

Źródło PAP
