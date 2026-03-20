"Prowadzimy szczegółowe rozmowy z partnerami na wszystkich niezbędnych szczeblach. Nasze zespoły już współpracują z pięcioma państwami w zakresie przeciwdziałania (irańskim dronom) Shahedom – przekazano oceny eksperckie, pomagamy budować system ochrony" – napisał Zełenski na portalach społecznościowych po naradzie z Umierowem.

"Są dodatkowe zapytania ze strony innych państw. Także w odniesieniu do dwóch kierunków w regionie pojawiły się zapytania ze strony amerykańskiej o wsparcie eksperckie dla ich sił zbrojnych. Opracowujemy również wnioski partnerów europejskich, których siły stacjonują w tym regionie" – podkreślił ukraiński prezydent.

Sam Umierow poinformował, że w ostatnim tygodniu odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Katar, Kuwejt oraz Jordanię. "Przeprowadziłem spotkania z kierownictwem państw i właściwymi strukturami. Równolegle w każdym z tych krajów działają ukraińscy specjaliści wojskowi, którzy są koordynowani przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony" – przekazał.

Wyjaśnił, że prace prowadzone są na dwóch kierunkach. "Pierwszy to wykorzystanie ukraińskich technologii do przeciwdziałania zagrożeniom powietrznym, w szczególności atakom bezzałogowych statków powietrznych. Drugi to konsultacje z partnerami dotyczące oceny sytuacji bezpieczeństwa oraz przygotowania praktycznych rozwiązań w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej z uwzględnieniem doświadczeń Ukrainy" – podkreślił Umierow.

Poinformował, że ukraińskie zespoły przeprowadziły ocenę ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i wypracowały konkretne rozwiązania. Udzielane są również rekomendacje eksperckie dotyczące zwiększenia skuteczności poszczególnych środków obrony powietrznej.

Reklama

"Rozmieszczono jednostki przechwytujące w celu ochrony infrastruktury cywilnej i krytycznej. Pracujemy także nad rozszerzeniem stref objętych ochroną. Oddzielnie określono dalsze kroki rozwoju długoterminowej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z każdym z tych krajów" – oświadczył Umierow.

Iran od 28 lutego prowadzi naloty na Izrael i państwa Zatoki Perskiej w odpowiedzi na rozpoczęte tego dnia ataki USA i Izraela.