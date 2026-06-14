Sikorski daje wskazówki Nawrockiemu. O tym prezydent powinien rozmawiać z Trumpem

Sikorski mam nadzieję, że Nawrocki upomni się o Ziobro

Wicepremier i minister spraw zagranicznych o tematy, które powinny zostać poruszone podczas wizyty Nawrockiego u Trumpa został pytany podczas konferencji prasowej. Jeśli dojdzie do rozmowy prezydentów, nieformalnej nawet, no to po pierwsze przyklepanie obietnicy o zwiększeniu, choć nie wiemy od jakiego pułapu, obecności amerykańskiej w Polsce. (...) Ona, naszym zdaniem, powinna być zwiększana tam, gdzie jest naprawdę potrzebna, czyli na flance wschodniej, tam, gdzie jest zagrożenie. To numer jeden - powiedział Sikorski.

Po drugie, jak dodał, sprawa wizy Ziobry. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych chowa się ścigany listem gończym podejrzany Zbigniew Z., który powinien odpowiedzieć prokuratorowi na zarzuty o defraudację z Funduszu Sprawiedliwości. (...) Między sojusznikami i krajami, które mają tak świetne relacje jak Polska i Stany Zjednoczone, nie powinno być wyłudzania wizy dziennikarskiej - powiedział szef MSZ.

Zbigniew Z. nie jest dziennikarzem, jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem. Jego miejscem jest Sejm, Warszawa, a nie Stany Zjednoczone, więc mam nadzieję, że pan prezydent upomni się o to, aby tę wyłudzoną wizę unieważnić - powiedział Sikorski.

Sikorski przejrzał statystyki

Wicepremier odniósł się także do 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Przejrzałem statystyki i one są naprawdę imponujące. Od tamtego czasu wymiana handlowa między Polską a Niemcami wzrosła trzydziestokrotnie. Każdego dnia przez granicę polsko-niemiecką przejeżdżają towary warte pół miliarda euro. Polska jest już na równi z Francją jako partner handlowy Niemiec, a razem z Czechami jesteśmy większym partnerem handlowym dla Niemiec niż zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone. Więc bardzo dużo się przez te 35 lat zmieniło, zmieniło na lepsze - powiedział Sikorski.

Minister spraw wewnętrznych Radosław Sikorski w niedzielę podczas opolskiego festiwalu książki, wspólnie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem promował swoją najnowszą książkę pt. "Rozmowy Rzymskie. Pytania na czas niepokoju".

Nawrocki na gali UFC w Białym Domu

Prezydent Polski Karol Nawrocki w sobotę wieczorem czasu miejscowego przybył do USA. W niedzielę na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta Donalda Trumpa weźmie udział w gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu. Podczas wizyty spotka się z amerykańskim przywódcą, politykami i Polonią.

Premier Donald Tusk poinformował w sobotę, że na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza we wtorek Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego będzie pracował nad przygotowaniem miejsc, infrastruktury, logistyki, pieniędzy pod kątem obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Szef MON na początku czerwca przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Wcześniej rozmawiał z sekretarzem obrony USA w maju, w związku z pojawiającymi się wówczas doniesieniami, jakoby Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. Minister obrony relacjonował wówczas, że Hegseth zapewnił go, iż to proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Później prezydent USA poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy.

Ziobro komentatorem politycznym Republiki

Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura chce mu zarzucić m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Łącznie chodzi o 26 zarzutów. Sejm uchylił immunitet Ziobrze w listopadzie 2025 r. Polityk najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową, a potem udał się do USA. Telewizja Republika podała, że Ziobro będzie jej komentatorem politycznym.

Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Niemcami a Polską podpisali 17 czerwca 1991 roku kanclerz Helmut Kohl i polski premier Jan Krzysztof Bielecki. 17 czerwca br. ministrowie obrony Polski i Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius mają podpisać w Berlinie dwustronną umowę o współpracy wojskowej. Także 17 czerwca w siedzibie niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych w Berlinie odbędzie się Forum Polsko-Niemieckie z udziałem szefów dyplomacji obu krajów - Radosława Sikorskiego i Johanna Wadephula. Niemcy, w związku 35. rocznicą podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie, mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów.