Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny program SAFE w Polsce. Skierował do Sejmu własny projekt ustawy tzw. polski SAFE 0 proc. W odpowiedzi na weto prezydenta Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna.

Polski wniosek złożony do programu SAFE to 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Polska jest największym beneficjentem programu.

Sondaż po SAFE

Jak Pan/Pani ocenia działalność Karola Nawrockiego w roli prezydenta Polski?- – brzmiało pytanie w sondażu pracowni SW Research dla "Wprost". 39,1 proc. Polaków jest zadowolonych z polityki prowadzonej przez Karola Nawrockiego. Z tej grupy 18,3 proc. wskazało odpowiedź "bardzo dobrze" a 20,8 proc. "dobrze". Przeciwnego zdania jest 38,6 proc. badanych. Różnica jest tutaj w granicach błędu statystycznego.

10,2 proc. ocenia działalność głowy państwa "źle" a 28,4 proc. "zdecydowanie źle". Aż 18,1 proc. postawiło na odpowiedź "ani dobrze ani źle" a 4,1 proc. nie ma zdania. Jak zauważa "Wprost", w większości wcześniejszych badań polityk cieszył się bardzo dobrymi notowaniami, teraz jego odbiór jest mniej pozytywny. Sondaż pracowni SW Research pokazuje wyraźne pogorszenie notowań Karola Nawrockiego - zauważa tygodnik.

Nawrocki jest nieco lepiej oceniany przez mężczyzn

Z analizy wyników najnowszego sondążu wynika, że Karol Nawrocki jest nieco lepiej oceniany przez mężczyzn (41,8 proc.) niż przez kobiety (36,7 proc.). Jednocześnie to właśnie mężczyźni częściej wyrażają wobec niego opinie negatywne (40,9 proc.) niż kobiety (36,4 proc.).

Największą aprobatę dla działań prezydenta odnotowano wśród najmłodszych respondentów – w wieku 25–34 lata (51,5 proc.) oraz do 24. roku życia (50,2 proc.). Z kolei najwięcej krytycznych opinii pojawia się wśród osób powyżej 50. roku życia, gdzie odsetek niezadowolonych sięga 52,7 proc.

Odpowiedzi wskazują na zależność od poziomu wykształcenia. Najwięcej zwolenników Karola Nawrockiego jest wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (49,6 proc.). Najmniej wśród osób z wyższym wykształceniem – 44,5 proc.