"Chodzą słuchy, że panowie Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński chcieliby, żeby Polska włączyła się w wojnę na Bliskim Wschodzie. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie polskich granic, także morskich, które są również granicami NATO i Unii. Rozumieją to Polacy, rozumieją nasi sojusznicy" - napisał premier Tusk na platformie X.
Tusk: Polska nie wyśle żołnierzy do Iranu
Wcześniej premier Donald Tusk zadeklarował, że Polska nie wyśle żołnierzy do Iranu. Wskazał, że polskie siły zbrojne mają inne zadania w ramach NATO. Ten konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa - stwierdził. Nie ma powodu do niepokoju, rząd nie przewiduje żadnej ekspedycji w kierunku irańskim. I nie budzi to jakichś wątpliwości ze strony naszych sojuszników - zaznaczył szef rządu.
Polscy żołnierze w konflikcie na Bliskim Wschodzie?
Większość Polaków sprzeciwia się udziałowi naszego kraju w konflikcie na Bliskim Wschodzie, nawet gdyby o pomoc poprosiły Stany Zjednoczone - wynika z sondażu IBRiS na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita". Na pytanie: czy polscy żołnierze powinni wziąć udział w konflikcie na Bliskim Wschodzie, jeśli Stany Zjednoczone o to nas poproszą? Na "nie" było 84,7 proc. badanych. Zwolennikami wsparcia Amerykanów jest 11 proc. 1,5 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", 9,5 proc. - "raczej tak".
