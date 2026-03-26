Wadephul, pytany przez dziennikarzy, czy będzie domagał się od Stanów Zjednoczonych ponownego nałożenia sankcji na rosyjską ropę oraz jakie są oczekiwania wobec USA w kwestii Ukrainy, podkreślił, że liczy na wspólne i skoordynowane podejście do tematów obecnie omawianych przez partnerów. Jak zaznaczył, dotyczy to zarówno Iranu, jak i Ukrainy.

Szef MSZ Niemiec: Ukraina jest priorytetem Europy

Oczekujemy wypracowania wspólnej polityki, takie jest stanowisko rządu federalnego – powiedział niemiecki minister.

Jesteśmy otwarci na współpracę i gotowi do niej. Oczekujemy jednak, że interesy europejskie będą brane pod uwagę. Dotyczy to w szczególności Ukrainy, która pozostaje priorytetem – oświadczył Wadephul.

Minister skrytykował też złagodzenie przez administrację USA części sankcji na rosyjską ropę. Ocenił, że było to niewłaściwe posunięcie.

Szef MSZ Niemiec: Należy utrzymać presję na Rosję

Należy utrzymać presję na Rosję. Takie jest nasze stanowisko i te europejskie interesy będziemy podnosić w rozmowach – dodał Wadephul.

Stany Zjednoczone zniosły na początku marca do 11 kwietnia sankcje na znajdującą się już na morzu rosyjską ropę. Z kolei od 5 marca, przez 30 dni, za zgodą USA rosyjską ropę mogą kupować indyjskie rafinerie. Celem było ograniczenie wzrostu cen ropy po wybuchu wojny z Iranem i zakłóceniach transportu przez Cieśninę Ormuz.

Jednocześnie, jak wskazują media i eksperci, zaangażowanie USA w konflikt z Iranem może wpływać na wsparcie dla Ukrainy, która odpiera rosyjską inwazję. Pentagon rozważa bowiem przekierowanie części uzbrojenia na Bliski Wschód z powodu wyczerpywania zapasów amunicji.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych G7

Rozpoczynające się w czwartek spotkanie ministrów spraw zagranicznych G7 w Vaux-de-Cernay pod Paryżem będzie częściowo poświęcone Ukrainie. Według źródeł dyplomatycznych sekretarz stanu USA Marco Rubio dołączy do rozmów w piątek. Francja, która przewodniczy G7, zaprosiła także szefów dyplomacji m.in. Arabii Saudyjskiej, Brazylii, Indii, Korei Południowej i Ukrainy.