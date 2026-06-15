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Ukraina coraz bliżej wejścia do UE. Otwarty ważny etap negocjacji

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:22
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Ukraina i Mołdawia otworzyły pierwszy klaster negocjacji z UE/Shutterstock
Cztery lata temu Ukraina została państwem kandydatem do UE. Teraz Unia Europejska otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą. To samo dotyczy Mołdawii.

Unijna komisarka ds. rozszerzenia Marta Kos uznała, że jest to "mega poniedziałek" dla procesu rozszerzenia Unii o nowe państwa. Podkreśliła, że Ukraina i Mołdawia dotrzymały słowa jeśli chodzi o niezbędne reformy. "To był najwyższy czas, abyśmy i my dotrzymali słowa" - zaznaczyła Słowenka, która w Komisji Europejskiej odpowiada za procesy akcesyjne państw kandydujących.

Ukraina złożyła wniosek tuż po rozpoczęciu agresji przez Rosję

Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do Unii Europejskiej 28 lutego 2022 r. - cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. Mołdawia zrobiła to 3 marca 2022 r. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 r. W ten sposób ich procesy akcesyjne zostały połączone.

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Węgry blokowały negocjacje z Ukrainą

W czerwcu 2024 r. formalnie rozpoczęły się negocjacje akcesyjne. Przejście do rozmów na temat konkretnych rozdziałów blokowały jednak Węgry. Rząd Viktora Orbana wykorzystywał fakt, że decyzje dotyczące rozszerzenia UE wymagają jednomyślności. Łącznie Ukraina i Mołdawia będą musiały otworzyć i zamknąć sześć klastrów. Pierwszy, dotyczący praworządności, otwierany jest jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaUEMołdawia
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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