Dziennik Gazeta Prawana logo

Obajtek w opałach. W PE jest wniosek o uchylenie mu immunitetu. Sprawa milionowego podatku

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:30
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Obajtek
Daniel Obajtek może stracić immunitet/East News
W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się procedura uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi z Prawa i Sprawiedliwości. Szefowa PE Roberta Metsola poinformowała podczas rozpoczęcia sesji plenarnej w Strasburgu, że do europarlamentu wpłynął wniosek polskiej prokuratury.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował na początku maja, że chodzi o śledztwo objęte nadzorem procesowym przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, wszczęte jednak przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie w styczniu 2026 roku.

Obajtek zataił dochody

Skierowany do PE wniosek - podał prok. Nowak - dotyczy podejrzenia niewykazania przez Obajtka przychodów z nieodpłatnych świadczeń w łącznej kwocie 3 030 879 zł zarówno w korekcie deklaracji PIT-36 za 2020 r., jak i w deklaracji DSF-1 za 2020 rok. Rzecznik PK podkreślił wtedy, że ustalono m.in., iż w 2020 r. Obajtek był właścicielem nieruchomości położonej w gminie Choczewo, zabudowanej budynkiem dawnego dworu. Na podstawie umowy z 2018 r. nieruchomość ta miała zostać nieodpłatnie użyczona Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” i - zgodnie z postanowieniami umowy - znajdujący się na terenie tej nieruchomości dwór miał zostać zmodernizowany i wyremontowany na koszt Fundacji, a następnie przeznaczony na centrum rehabilitacyjno-szkoleniowe.

Niezapłacony podatek Daniela Obajtka

Prace remontowe o wartości co najmniej 3 005 829 zł – podał rzecznik PK - zostały wykonane w latach 2018-2019, natomiast w kwietniu 2020 r. umowa użyczenia została rozwiązana za porozumieniem stron. "W związku z remontem dworku doszło do wzrostu wartości nieruchomości o kwotę około 3 mln zł. W momencie zwrotu użyczonej nieruchomości Daniel Obajtek uzyskał przychód odpowiadający wartości nakładów poniesionych przez Fundację na remont należącego do niego dworu" - podał prok. Nowak. To właśnie ten przychód, dodał, nie został uwzględniony w złożonej przez Obajtka korekcie deklaracji PIT-36 za 2020 rok ani w deklaracji DSF-1 o wysokości daniny solidarnościowej za 2020 rok. Daniel Obajtek wcześniej, na początku maja, skomentował decyzję prokuratury.

"Nie przyznałem się do winy". Obajtek staje przed prokuraturą i odpiera zarzuty
"Nie przyznałem się do winy". Obajtek staje przed prokuraturą i odpiera zarzuty

Obajtek nie poczuwa się do winy

"Miało być pociąganie mnie do odpowiedzialności za współpracę z Saudyjczykami, za fuzję Orlenu z Lotosem, za małe reaktory atomowe. Sprawy te albo umarzają (jak w przypadku SMR-ów), albo kontynuują i się tym chwalą (jak w przypadku bezpieczeństwa dostaw). Szukają więc pseudoafer. Co do świadczeń: wszystkich rozliczeń dokonywało Centrum Usług Korporacyjnych. Jeśli zaś chodzi o nieruchomość w gminie Choczewo: była oddana do użytkowania na wiele lat przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej »Kresy RP« i nie ja ponosiłem koszty, nie było w związku z tym żadnego przysporzenia. Czekam na wniosek o uchylenie mi immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy" - napisał wtedy europoseł.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: immunitetPEDaniel Obajtek
Powiązane
Przydacz
Więcej wojska USA w Polsce. To ustalili Trump i Nawrocki
Trump, Vance
Przełom na wojnie na Bliskim Wschodzie. Podpisane porozumienie Iranu i USA
Kacprzyk
Gigantyczne zarobki lekarza i radnego. Dawid Kacprzyk odchodzi z Koalicji Obywatelskiej
Sprawa morderstwa 16-letniej Mai z Mławy
Zabójstwo Mai z Mławy. Nowe informacje o podejrzanym o morderstwo
Szczepkowska
Joanna Szczepkowska nie odpuszcza Karolowi Nawrockiemu. "To jest kłamstwo"
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraObajtek w opałach. W PE jest wniosek o uchylenie mu immunitetu. Sprawa milionowego podatku »
Zobacz
|
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Już 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami
Pokrój na plasterki i połóż przy storczyku. Kwiatów będzie mnóstwo
Połóż ten owoc przy storczyku, a szybko wypuści nowe pąki i przepięknie zakwitnie
Zblenduj z wodą i użyj jako nawozu. Pelargonie obsypią się kwiatami
Zblenduj z wodą i użyj jako nawozu. Pelargonie obsypią się kwiatami
Wysyp grzybów w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?
Wysyp grzybów w czerwcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?
Nowy czerwony samochód elektryczny Volkswagen ID. Polo sfotografowany od przodu podczas oficjalnej premiery, widoczne nowoczesne reflektory LED i czarne felgi
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Tankowanie na stacji Orlen. Zbliżenie na dłoń trzymającą zielony pistolet dystrybutora podczas tankowania benzyny do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 15 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj